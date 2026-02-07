إصابات بالرصاص في القدس والضفة وتحذير كنسي من تصاعد اعتداءات المستوطنين

أُصيب طفل فلسطيني برصاص حي في القدس المحتلة، في حين نفذت القوات الإسرائيلية، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابات، واعتقال عشرات المواطنين.

وأفادت محافظة القدس بإصابة طفل (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، بعد أن أطلقت قوة خاصة تستقل مركبة مدنية النار على مجموعة من الأطفال والفتية قرب جدار الفصل في منطقة القناطر.

وأضافت المحافظة أن الطفل، وهو من سكان بلدة أبو ديس، أُصيب في الأطراف السفلية وتعرض لنزيف حاد، ووصفت حالته بالخطِرة.

وذكرت المحافظة أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى الطفل المصاب لأكثر من ساعة، وفرضت طوقا عسكريا على المكان، قبل السماح لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى.

اعتقالات وإصابات بالضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 21 مواطنا خلال حملة اقتحام واسعة لبلدة عزون شرق قلقيلية، ترافقت مع إغلاق كامل لمداخل البلدة، ومداهمة منازل، وعمليات تفتيش وتخريب للممتلكات، واحتجاز واستجواب ميداني لعدد من السكان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت قرب مخيم الأمعري للاجئين، وأطلقت الرصاص الحي وقنبلة مضيئة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي محافظة الخليل، أُصيب شاب (20 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليدين والرجلين خلال اقتحام بلدة سعير شمال شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في بلدتي سعير وبيت أمر، حيث أفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب وأغلقت محال تجارية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من خربة جنبا بمسافر يطا جنوبي الخليل، بعد اقتحام مساكن المواطنين وإطلاق قنابل الصوت.

وفي محافظة سلفيت، اعتُقل مواطنان من بلدة دير بلوط، بينهما رئيس بلدية البلدة، خلال اقتحام المنطقة الغربية منها، في حين داهمت القوات الإسرائيلية منازل في الحي الشرقي بمدينة جنين، واحتجزت 3 شبان وطفلين، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين.

تحذير كنسي

وفي سياق متصل، حذر بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معربا عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على حرية العبادة في القدس.

ودعا، خلال لقائه القناصل العامين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى تحرك دولي جاد لحماية المدنيين وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة، مشددا على الكلفة الإنسانية الباهظة التي يتحملها الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها في الضفة الغربية وشرقي القدس، عبر القتل والاعتقال والتهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص، وفق معطيات رسمية.