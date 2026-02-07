أوكرانيا تهاجم مواقع روسية وزيلينسكي يتهم موسكو باستخدام "سلاح البرد"

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه وجّه ضربات دقيقة لمواقع عسكرية في العمق الروسي، بينما طالب الرئيس الأوكراني شركاءه الأمريكيين والأوروبيين بقبول مقترحات بلاده لإنهاء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الحكومية إن "طائرات مسيّرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني استهدفت منشأة صناعية روسية تُنتج مكونات وقود لصواريخ كروز من طرازي إكس 55 وإكس 101″.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر في جهاز الأمن أن الهجوم طال منشأة أبحاث تقع في منطقة تيفير شمال غربي روسيا. وبحسب المصدر، فإن المنشأة تصنع مكونات الوقود الصاروخي من نوع "ديكالين-إم" (Decalin-M)، إلى جانب إضافات وقود للديزل والكيروسين المستخدم في الصناعة العسكرية الروسية.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إصابة شخصين في هجوم صاروخي أوكراني مكثف على المقاطعة.

وعلى الجانب الروسي، قالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على بلدة تشوغونوفا بمقاطعة خاركيف الأوكرانية.

كما أعلنت أنها شنت هجومًا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، بينها صواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية، وطائرات مسيّرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى استهداف بنية تحتية للمطارات العسكرية، في المناطق الغربية من أوكرانيا.

اتهامات أوكرانية

في الأثناء، اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بتوسيع هجماتها على منشآت الطاقة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، إن "القوات الروسية استهدفت محطات التحويل وخطوط النقل الرئيسية إضافة إلى محطتي بورشتين ودِبرو لتوليد الطاقة الحرارية في مقاطعتي إيفانو فرانكيفسك ولفيف غربي البلاد".

وأشار إلى أنه تم تفريغ وحدات محطات الطاقة النووية كإجراء احترازي، وتطبيق جداول لانقطاع الكهرباء في عموم أوكرانيا، ووضع جداول خاصة في المناطق الشرقية والشمالية.

إعلان

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وافق على مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعقد اجتماع مع الجانب الروسي في ميامي الأسبوع المقبل.

كما أكد زيلينسكي أن بلاده وافقت على هدنة في مجال الطاقة اقترحتها الولايات المتحدة، في انتظار الرد الروسي عليها، داعيا واشنطن لمنع موسكو من استخدام البرد للضغط على بلاده.

وشدد أن على الشركاء الأمريكيين والأوروبيين النظر بعقلانية إلى استهداف روسيا للطاقة النووية الأوكرانية والتصرف وفقا لذلك.

وأشار زيلينسكي إلى أن ما وصفه بالعبث الروسي بأمن الطاقة النووية الأوكرانية يُعرّض الأمن الأوكراني والإقليمي والأوروبي لأخطار جسيمة.

في الأثناء، استأنفت السلطات البولندية حركة الطيران في مجالها الجوي في جنوب شرق البلاد بعد إيقافها تحسبا من تأثر الأجواء بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا.

وقالت قيادة الجيش البولندي إنها أعادت فتح مطارين شرق البلاد وعادت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع الراداري إلى نشاطها القياسي المعتاد، مؤكدة أنه لم يحدث أي انتهاك للمجال الجوي البولندي خلال عملية حظر الطيران الأخيرة.