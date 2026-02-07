أردوغان: اتخذنا مع ملك الأردن قرارات مهمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه اتخذ مع ملك الأردن عبد الله الثاني قرارات مهمة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا توافقه مع الملك على ضرورة أن يسود السلام والهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقد الزعيمان مباحثات ركزت على سبل الارتقاء بالعمل المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والعسكرية، بما يخدم المصالح الثنائية ويدعم جهود التهدئة في المنطقة، وفق وكالة بترا الأردنية.

وشدّد الملك -خلال زيارته الرسمية إلى إسطنبول– على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية عبر زيادة تدفق المساعدات الإغاثية والبدء في جهود إعادة الإعمار.

وجدد الزعيمان رفضهما التام للإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسياسات الضم والتهجير التي تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، وأعربا عن رفضهما لأية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس.

وأعرب أردوغان عن تقديره لجهود الأردن في هذا الإطار، بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

وبشأن التطورات المرتبطة بإيران، أكد الزعيمان أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمة وخفض التوترات.

وجرى التأكيد -خلال المباحثات- على أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، والحرص على تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا وسوريا، خاصة في مجال النقل.

وخلال الزيارة، قلد الملك عبد الله الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي التي تعتبر أرفع وسام في المملكة، بينما أعرب أردوغان عن شكره واعتبر القلادة دليلا ملموسا على الروابط التاريخية العميقة بين البلدين وشعبيهما، مشيرا إلى أنها ستعزز العلاقات بين البلدين.