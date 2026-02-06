أخبار|ليبيا

تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي وسط هتافات مؤيدة للنظام السابق بليبيا

This aerial picture shows Libyans gathered for the funeral of Seif al-Islam Gaddafi, the son of Libya's late longtime ruler, in Bani Walid, in the Tripoli region, western Libya on February 6, 2026. Seif al-Islam, 53, the son of Libya's late longtime ruler, had been seen by some as his father's successor, despite being targeted by a warrant from the International Criminal Court for alleged crimes against humanity. He was killed on February 3, 2026, by gunmen who stormed his home in western Libya's Zintan, his French lawyer told AFP. (Photo by Mahmud Turkia / AFP)
حشد من الليبيين حضروا جنازة سيف الإسلام القذافي (الفرنسية)
Published On 6/2/2026
آخر تحديث: 21:02 (توقيت مكة)

وسط حشود بالمئات تردد هتافات مؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي ولوحدة ليبيا وإجراءات مشددة، شُيعت -اليوم الجمعة- جنازة سيف الإسلام القذافي بمدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وبدأ يوم الجنازة بنقل جثمان سيف الإسلام من مستشفى بني وليد الواقعة شمال غربي ليبيا، في حين توافدت الحشود من عدة مدن ليبية واجتمعت في ساحة بمطار بني وليد لأداء صلاة الجنازة، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة.

ووثقت لقطات فيديو هتاف المحتشدين بعبارات تؤيد نظام العقيد الليبي الراحل، من بينها "الله، معمر، ليبيا وبس" و"نحن ليبيا معمر، واللي يعادينا يتدمر"، وعبارات تدعو لوحدة ليبيا وتنبذ النزعة المناطقية مثل "ليبيا وحدة وطنية، لا شرقية ولا غربية".

وأعلنت مديرية بني وليد في وقت سابق أن حضور مراسم الجنازة سيقتصر على أفراد من عائلة سيف الإسلام، إضافة إلى عدد محدود من أعيان قبائل ورفلة والقذاذفة.

Saif al-Islam, son of Libyan leader Muammar Gaddafi, indicates that Libya plans an enhanced oil recovery round to develop its production capacity during an interview with Reuters in Nice July 30, 2007. Libya has held three oil exploration licensing rounds since the end of Western sanctions against the government in 2004, awarding permits to firms in what is considered one of the world's last under-explored oil-promising regions. REUTERS/Gilbert Tourte (FRANCE)
سيف الإسلام القذافي قتل في ظروف غامضة الثلاثاء الماضي (رويترز)

ولقي سيف الإسلام القذافي مصرعه في إطلاق نار غامض وقع بمدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي.

وقال الفريق السياسي الخاص بسيف الإسلام إن 4 ملثمين اقتحموا مقر إقامته، وعمدوا إلى إطفاء الكاميرات لطمس معالم الجريمة، وذلك قبل أن يدخل سيف الإسلام في اشتباك مباشر معهم لقي على إثره حتفه.

وقوبل اغتيال سيف الإسلام بإدانة مسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا خالد المشري أن اغتيال سيف الإسلام وغيابه عن المشهد السياسي يصب في مصلحة عدد من الأطراف الفاعلة، من بينهم خليفة حفتر ونجله صدام وآخرون.

وريث معمّر

ومنذ إطلاق سراحه عام 2016، كان سيف الإسلام يعيش في الزنتان وسط حراسة مشددة، ولم يكن يظهر كثيرا خشية الاعتقال أو الاستهداف.

وقضى نجل الزعيم الليبي الراحل سنوات في قلب صناعة القرار الليبي، وكان يُنظر إليه على أنه الوريث الذي يجري تمهيده لخلافة والده معمر القذافي في الحكم، قبل أن تندلع الثورة في فبراير/شباط 2011.

Libyans gather for the funeral of Seif al-Islam Gaddafi, the son of Libya's late longtime ruler, in Bani Walid, in the Tripoli region, western Libya on February 6, 2026.
حاضرون في جنازة سيف الإسلام يرفعون علم ليبيا السابق (الفرنسية)

وبعد سقوط حكم والده، احتُجز سيف الإسلام لسنوات لدى مجموعة مسلحة في الزنتان، ومثُل في عامي 2012 و2013 أمام القضاء الليبي، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2015، صدر عليه حكم بالإعدام بعد إدانته في قضايا تتعلق بقمع المحتجين، لكن كتيبة أبي بكر الصديق التي كانت تحتجزه رفضت تسليمه، وأطلقت سراحه عام 2017 بموجب قانون عفو عام أصدره البرلمان الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرا له.

وأغلق موت سيف الإسلام مشروعا سياسيا عمل عليه خلال السنوات العشر الماضية، إذ أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، التي ألغيت لاحقا.

المصدر: الجزيرة

