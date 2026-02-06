نتنياهو يعترف لأول مرة باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء بغزة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال القيادي البارز بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مازن فقهاء في مدينة غزة عام 2017.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت في 24 مارس/آذار 2017 اغتيال فقهاء بنيران متخابرين مع إسرائيل غرب مدينة غزة.

وجاء اعتراف نتنياهو خلال ردود قدمها إلى مراقب الدولة الإسرائيلي حول الإجراءات الحكومية ضد حركة حماس في غزة، وفق ما أفاد به لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الصحفي الإسرائيلي ينون ياتاح في تدوينة على منصة "إكس"، الخميس، إن نتنياهو كشف لأول مرة في ردوده على المنتقدين أن إسرائيل هي من نفذت عملية اغتيال فقهاء، الذي كان قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف أن العملية نفذها الفلسطيني أشرف أبو ليلى، الذي أعدمته حماس لاحقا.

يذكر أن مازن فقهاء كان أحد قادة كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، وقد أطلق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى عام 2011 قبل ترحيله إلى قطاع غزة، حيث اغتيل أمام منزله في حي تل الهوا غرب المدينة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية في حينها، بينما نفذت وزارة الداخلية بغزة في 26 مايو/أيار 2017 أحكام الإعدام بحق 3 مدانين باغتياله، اثنان شنقا والثالث رميا بالرصاص.