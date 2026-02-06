مصر: لن نسمح بتقسيم غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، إن محاولة تقسيم قطاع غزة "خط أحمر لا يمكن قبوله"، متهما إسرائيل بعرقلة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية في سلوفينيا، أن "محاولة تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله".

وأشار إلى أن "الوضع في غزة لا يزال هشا جدا رغم بعض التقدم الطفيف"، وانتقد الفتح المحدود، من الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدا أن "إسرائيل تضع عراقيل أمام سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح من الجانبين، وتعطل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

وفي الضفة الغربية، أكد عبد العاطي أن الوضع يزداد تدهورا مع مواصلة إسرائيل "سياسة القمع وترويع المدنيين والاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وفيما يتعلق بمسار التهدئة، قال عبد العاطي "نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ونتشاور مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الاتفاق للتحرك إلى الأمام"، دون تفاصيل إضافية.

وشدد عبد العاطي على أهمية تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن "الوضع على الأرض في غزة لا يزال مأساويا"، مشيرا إلى أنه "لا استقرار لإسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها، إلا أن تل أبيب لا تزال تشدد الإجراءات عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتواصل قصف القطاع.

وفي الشأن الإيراني، قال عبد العاطي "نعمل بشكل مكثف لمنع الحرب وتشجيع الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد".

واحتضنت اليوم الجمعة العاصمة العمانية مسقط مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استئنافا لمسار كان مقررا في يونيو/حزيران 2025 قبل أن تحبطه واشنطن وإسرائيل بشن غارات على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية وأمنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات بينهم عدد من القادة.