لقاءات عشاء ورسائل متبادلة.. منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بإبستين

فتح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تحقيقا داخليا مع رئيسه التنفيذي بورغ بريندي، بعد الكشف عن علاقته برجل الأعمال الأمريكي المتهم بالاتجار بالقاصرات جيفري إبستين، وفق وثائق حديثة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية.

ونقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن منتدى دافوس أن بريندي شارك في "ثلاث مناسبات عشاء ذات طابع مهني" مع إبستين خلال عامي 2018 و2019، إضافة إلى تبادل رسائل إلكترونية ونصية بين الطرفين.

وأكد المنتدى أنه أطلق مراجعة مستقلة بشأن هذه العلاقة بطلب من بريندي نفسه، الذي قال المنتدى إنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

ويأتي ذلك بعد أن كان بريندي -الذي تولى سابقا منصب وزير خارجية النرويج- قد نفى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أي تواصل له مع إبستين، قبل أن يقر لاحقا بمعرفته به عقب نشر الوثائق الجديدة.

وقال بريندي إنه كان "غير مدرك تماما" لخلفية إبستين الإجرامية، مؤكدا أنه لو كان على علم بها "لرفض أي دعوة أو تواصل من الأساس".

وأضاف "أدرك الآن أنه كان ينبغي عليّ إجراء تحرٍّ أعمق عن تاريخه، وأشعر بالندم لعدم قيامي بذلك".

وقال موقع بوليتيكو إن أول لقاءات العشاء بين الرجلين يعود إلى عام 2018 في منزل إبستين بنيويورك، بحضور دبلوماسيين وقادة أعمال، حيث ناقش الطرفان آنذاك مستقبل منتدى دافوس.

كما التقى الاثنان مجددا في يونيو/حزيران 2019، قبل أسابيع من توقيف إبستين بتهم الاتجار الجنسي.

وكشفت المراسلات أيضا أن إبستين عرض استغلال علاقته ببريندي للضغط من أجل دعوة معارفه إلى منتدى دافوس، من بينهم وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز الذي اشتكى -في رسالة عام 2018- من عدم تلقيه دعوة، فرد عليه إبستين مقترحا "الاستفسار لدى صديقه الجيد" بريندي.

وقال الموقع إن المنتدى أكد أن بريندي سيواصل مهامه رئيسا تنفيذيا للمنتدى خلال فترة التحقيق، مشددا على أن فتح التحقيق "يعكس التزام المنتدى بالشفافية والحفاظ على نزاهته"، وأن الهدف هو "معالجة القضية بحكمة وكفاءة".

وجيفري إبستين هو رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووُجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.