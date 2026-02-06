لافروف يتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال ضابط أمني رفيع

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بالوقوف خلف محاولة اغتيال فلاديمير أليكسييف نائب مدير الاستخبارات العسكرية -اليوم الجمعة- في موسكو والسعي من خلال ذلك لتقويض فرص حل النزاع بين البلدين عبر المباحثات الجارية بوساطة أمريكية.

وقال لافروف إن هذا "العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة توجه نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي نحو استفزازات متواصلة، تهدف إلى إفشال مسار المفاوضات".

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، في وقت سابق اليوم، تعرض الفريق أليكسييف لمحاولة اغتيال في العاصمة الروسية موسكو، قائلة إن اللجنة فتحت قضية جنائية بتهمة "محاولة القتل" و"الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية" بشأن الحادثة.

وأضافت أنه "وفقا للمحققين، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات على رجل في مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع في موسكو، وفرّ من مكان الحادث. ونقل الضحية إلى مستشفى في المدينة".

وأشارت بيترينكو إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي من لجنة التحقيق في موسكو في موقع الحادث، حيث يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، ويجمعون شهادات من شهود العيان.

وأكدت أنهم يجرون عمليات بحث وتحقيق تهدف إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في الجريمة.

وقاد أليكسييف عمليات استخباراتية في أثناء التدخل الروسي في سوريا دعما للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. كما أُرسل للتفاوض مع زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين أثناء محاولته التمرّد في 2023.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، اغتيل عدد من المسؤولين العسكريين الروس، في مقدمتهم إيغور كيريلوف نائب رئيس هيئة الأركان، ورئيس إدارة التدريب العملياتي في الجيش الروسي اللواء فانيل سافوروف، واللواء إياروسلاف موسكاليك نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة.

محادثات معقدة

سياسيا، قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن المحادثات الأمنية التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا واستضافتها أبو ظبي على مدى يومين كانت معقدة لكنها بناءة وستتواصل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه "على مدى يومين، كان هناك عمل بنّاء وصعب جدا"، مضيفا أن المحادثات "ستستمر".

وأفادت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بتحقيق بعض التقدم من دون تقديم تفاصيل، لكنّها أشارت إلى الحاجة للقيام بمزيد من العمل، في حين قالت أوكرانيا إنّ المفاوضات ستستمر.

واختتمت أوكرانيا وروسيا أمس الخميس الجولة الثانية من المحادثات الرامية إلى إنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أجرى الجانبان عملية تبادل كبيرة للأسرى واتفقا على استئناف المفاوضات قريبا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتحتل روسيا حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس، وسط تقديرات لمحللين عسكريين تشير إلى سيطرة موسكو على نحو 1.5% إضافية منذ بداية عام 2024.