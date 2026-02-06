أخبار|تركيا

كندا تسعى لتعميق شراكتها مع تركيا وتوسيع التعاون الدفاعي والنووي

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: Canadian Prime Minister Mark Carney speaks at a United Nations (UN) General Assembly meeting organized by France and Saudi Arabia in support of a two-state solution between Palestine and Israel as world leaders arrive for the 80th session of the UNs General Assembly (UNGA) on September 22, 2025 in New York City. France is expected to be the latest country to recognize the state of Palestine. Israel and the United States will boycott the summit. This years theme for the annual global meeting is: Better together: 80 years and more for peace, development and human rights. Gaza and Ukraine are just two of the global emergencies that world leaders will look to address. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) كندا - حل الدولتين - الأمم المتحدة
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (الفرنسية)
Published On 6/2/2026
آخر تحديث: 08:47 (توقيت مكة)

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده تسعى لتعميق علاقاتها مع تركيا، مشيرا إلى آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم والدفاع.

وأكد كارني، خلال مؤتمر صحفي، أنه بدأ مباحثات بهذا الشأن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء جمعهما مؤخرا في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن التعاون بين بلاده وتركيا قد يشمل الدفاع والمجال النووي، ويتجاوزهما لمجالات تجارية وأمنية أوسع، مشيرا إلى أن تركيا بلد رائد عالميا في مجال التصنيع.

وأكد كارني أن كندا تتطلع للعمل مع تركيا كحليف إستراتيجي، مشيرا إلى فرص حقيقية لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتمثل تصريحات كارني منعطفا في العلاقات بين البلدين، فرغم اجتماعهما تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن علاقاتهما شهدت مدا وجزرا، ففي عام 2019 قررت كندا ودولا أوروبية أخرى وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

لكنّ الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد حلفائه الأقربين في كندا وأوروبا، وإستراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 2026، التي أكدت فيها وزارة الحرب "البنتاغون" انتهاء عصر الدفاع المجاني حتى عن أقرب حلفاء واشنطن، أمور تدفع كندا لتعزيز دفاعها من خلال شراكات أوسع.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

