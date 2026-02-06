قطر وتركيا تدعوان لتكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الساعية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض خلال حديثه مع فيدان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لتوطيد الأمن الإقليمي.

وتأتي الدعوة لتعزيز الجهود الساعية لخفض التصعيد في المنطقة تزامنا مع انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية صباح اليوم الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط، وسط تأكيد طهران على التشبث بحقوقها في وجه الضغوط والتهديدات الأمريكية المتصاعدة، وترقب لما ستسفر عنه المباحثات من تهدئة أو تصعيد.