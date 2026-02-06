قطر ترحب بالمفاوضات بين واشنطن وطهران وتأمل بإفضائها لاتفاق شامل

رحبت دولة قطر، اليوم الجمعة، بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي عقدت في مسقط.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- عن أملها في أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّرت الوزارة عن تقدير قطر الكامل لسلطنة عمان "لاستضافة وتيسير المفاوضات، وسعيها الحميد مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لنزع فتيل الأزمة وتعزيز فرص الحوار البنّاء لمعالجة كافة القضايا العالقة".

كما جددت دعم قطر التام لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحل النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، وتوطيد دعائم السلام والاستقرار الإقليمي.

واختتمت إيران والولايات المتحدة جولة مفاوضات عقدت، اليوم الجمعة، في العاصمة العُمانية مسقط، في حين صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هناك اتفاقا على استمرار التفاوض بشكل عام.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا متزايدا منذ أسابيع، على خلفية نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط، في أعقاب الاحتجاجات على الظروف المعيشية التي شهدتها إيران في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.