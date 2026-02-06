قتيلان بهجوم روسي على زاباروجيا وأضرار جسيمة بقصف أوكراني على بيلغورود

قُتل شخصان في غارة جوية روسية بطائرة مسيَّرة ليلا استهدفت منطقة زاباروجيا في جنوبي أوكرانيا، في حين تسببت ضربة صاروخية أوكرانية في قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عن أحياء في مدينة بيلغورود الروسية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أوكرانيا، أمس الخميس، أن جولة جديدة من المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة ستُعقد "في الأسابيع المقبلة" بعد مفاوضات "بناءة" في أبو ظبي أسفرت عن اتفاق الطرفين على تبادل أسرى.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليغرام، إن رجلا (49 عاما) وزوجته (48 عاما) قُتلا باستهداف منزلهما في مدينة فيلنيانسك.

وأفاد قائد إقليمي آخر هو أوليغ سينيغوبوف بوقوع هجوم روسي آخر على ضواحي مدينة خاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا، دون ورود تقارير فورية عن إصابات.

أضرار جسيمة

في الأثناء، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن "قصفا شنته أوكرانيا خلال الليل تسبب في ‘أضرار جسيمة’ بالمدينة القريبة من الحدود".

وذكر في مقطع "فيديو" على تليغرام أن مسؤولي المدينة يعقدون اجتماعا طارئا لوضع خطة عمل، بعد أن ألحقت ضربة صاروخية أوكرانية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، وقطعت الكهرباء والتدفئة والمياه عن بعض أجزاء المدينة.

وقال في المقطع الذي سُجّل وسط ظلام شبه دامس "لا أستطيع أن أقول لكم مساء الخير، للأسف".

وتشن القوات الأوكرانية هجمات متكررة على بيلغورود والمناطق المجاورة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

تبادل أسرى

وكان المبعوث الأمريكي للمفاوضات مع أوكرانيا ستيف ويتكوف قد قال، أمس الخميس، إن الوفود التي تمثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا، في أول عملية تبادل من نوعها منذ 5 أشهر.

وأضاف ويتكوف، في منشور على منصة إكس، أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال محادثات سلام مفصَّلة ومثمرة في أبو ظبي، مؤكدا أن هذه ‌المناقشات ستستمر، ومن المتوقع إحراز مزيد من ‌التقدم في الأسابيع المقبلة.

وفي موسكو، قال الكرملين إن المحادثات بشأن أوكرانيا جارية، لكن من السابق لأوانه استخلاص النتائج.

أما المبعوث الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا كيريل دميترييف، فقال إن هناك تقدما وتحركا إيجابيا في المحادثات بشأن أوكرانيا، رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تتوقع عقد اجتماعات قريبا في الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد كييف لجميع أشكال العمل التي من شأنها تقريب فرص السلام وجعله موثوقا ودائما.

وأضاف أنه منفتح على أي صيغ تفاوضية فعالة لإنهاء الحرب.