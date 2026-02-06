قبيل مفاوضات مسقط.. إيران تتشبث بحقوقها وترمب يترقّب النتائج

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ستفاوض بحسن نية، وستتمسك بحقوقها خلال المحادثات مع أمريكا المرتقبة اليوم في عُمان، بينما أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يترقب نتائج المفاوضات، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق ‌الأوسط.

وقال عراقجي، الذي وصل العاصمة العمانية مسقط مساء أمس الخميس، إن إيران "تدخل المفاوضات بعينين مفتوحتين وذاكرة حاضرة لأحداث العام الماضي".

وأضاف عراقجي: "سننخرط في المفاوضات بحسن نية ونتمسك بحقوقنا"، مشيرا إلى أن "الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد كلمات وإنما ضرورة حتمية" خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

في الأثناء، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عراقجي توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط.

خطوط حمراء

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال مساء أمس الخميس إن عراقجي وصل إلى ⁠مسقط لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة، الجمعة، وفق ما هو مقرر.

وأوضح المتحدث أن إيران ستشارك في المحادثات "بهدف التوصل إلى تفاهم ‌عادل وكريم ومقبول للطرفين بشأن القضية النووية"، في ظل رفض طهران أن تشمل المفاوضات ترسانتها الصاروخية.

وأعرب عن أمله أن يشارك الجانب الأمريكي في المباحثات "بمسؤولية وواقعية وجدية"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن برنامج الصواريخ الإيراني وأنشطة تخصيب اليورانيوم ملفات "غير قابلة للتفاوض" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي تصريح صحفي، شدد رضائي على أنه "لم تتغير الخطوط الحمراء الإيرانية، وإذا أراد الأمريكيون المشاركة في المفاوضات بالأسلوب السابق نفسه، والمطالبة بوقف التخصيب تماما، فيجب اعتبار المفاوضات فاشلة منذ الآن"، في إشارة إلى المفاوضات السابقة التي جمعت البلدين.

ترمب يترقّب

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين إن الرئيس الأمريكي يترقب محادثات الولايات المتحدة وإيران في عُمان الجمعة، لتحديد ⁠ما إن كان سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق ‌الأوسط.

وأضافت ليفيت أنه "في أثناء إجراء هذه المفاوضات، أود ‌أن أذكّر النظام الإيراني بأن ‌الرئيس لديه ⁠العديد من الخيارات المتاحة، إلى جانب الدبلوماسية، بصفته ‌القائد الأعلى لأقوى جيش في تاريخ العالم"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن المحادثات ستركّز على الدبلوماسية، مشددة على أن ترمب أوضح مطالبه من طهران، وهي ألا يمتلك النظام الإيراني قدرات نووية كاملة.

وأتت تصريحاتها بعد تصريح للرئيس الأمريكي جدد فيها تأكيده أن إيران تتفاوض مع بلاده، وأنها لا تريد أن تُوجَّه لها ضربة.

في الأثناء، وصل المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن قطر تعد طرفا محوريا في العمل، ومعها شركاء إقليميون آخرون من بينهم مصر، في محاولة لتسهيل المحادثات بين واشنطن وطهران.

والأربعاء الماضي، أكدت كل من الولايات المتحدة وإيران أن المباحثات بين البلدين ستُعقد اليوم الجمعة في سلطنة عُمان، على أن يديرها من الجانب الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية.

وأتى التأكيد بعد ورود تقارير تفيد بأن المفاوضات على وشك الانهيار بسبب خلافات على صلة بمكان اللقاء وصيغته، إذ كان من المقرر أن ينعقد في إسطنبول.

ردود دولية

وقبل انعقاد المفاوضات، قال نائب وزير الخارجية الصيني إن بكين تدعم طهران في حماية السيادة والأمن والسلامة الإيرانيين، مؤكدا أنه اجتمع أمس الخميس مع نظيره الإيراني في بكين.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إيران إلى استغلال المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في مسقط. وطالب طهران بأن توافق على تنازلات في برنامجها النووي والصاروخي.

أما روسيا، فقد أكدت -في تصريح لوزير خارجيتها سيرغي لافروف– استعدادها للمساهمة في حل قضية مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق.

وحذر لافروف من أن الوضع بشأن إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله.

ولفت إلى أن إيران شريك وثيق لروسيا، مشددا على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا متزايدا منذ أسابيع على خلفية نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط، في أعقاب الاحتجاجات على الظروف المعيشية التي شهدتها إيران في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.