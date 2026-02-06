أخبار|تحليلات سياسية|الشرق الأوسط

في سابقة.. حزب الله يقبل استقالة مسؤول أمني بارز

In this June 23, 2017 photo, Wafiq Safa, a top Hezbollah security official, attends a rally to mark Al-Quds (Jerusalem) day, in the southern suburb of Beirut, Lebanon. The U.S. Treasury Department is imposing sanctions Lebanon Parliament members Amin Sherri and Muhammad Hasan Ra'd, and Hezbollah official Wafiq Safa, who are suspected of using their positions to further the aims of the Iran-backed military group and "bolster Iran's malign activities." (AP Photo/Hussein Malla)
وفيق صفا، المسؤول الأمني المستقيل من رئاسة وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله (أسوشيتد برس)
قالت مصادر مقربة من حزب الله للجزيرة، إن الحزب قبل استقالة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن صفا قدم استقالته منذ فترة، لكن قيادة الحزب قبلتها اليوم الجمعة بعد أن أصر على قراره، ولم تذكر الوكالة سبب استقالته.

وصفا الذي ترأس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله لفترة طويلة، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 2024، في غارتين خلّفتا 22 قتيلا، وعشرات الجرحى وتركت دمارا واسعا.

من وفيق صفا؟

ولد في عام 1960 في زبدين جنوبي لبنان وانضم إلى حزب الله في مرحلة مبكرة عام 1984.

ومنذ توليه منصب رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب مطلع التسعينيات، لمع اسم صفا في ملفات داخلية وخارجية حساسة مع خصوم الحزب، كما لعب دورا بارزا بملفات تبادل الأسرى السابقة مع إسرائيل.

Senior Hezbollah officials Huseein al-Khalil (R) and Wafiq Safa arrive for their opposition meeting in Rabiyeh near Beirut January 8, 2007. Lebanon's opposition on Monday threw its weight behind the main labour union's call for a sit-in on Tuesday, breathing new life into a five-week long campaign to topple the government and promised more protests. REUTERS/Bilal Jawish (LEBANON)
صفا لعب دورا محوريا في علاقة حزب الله بالدولة اللبنانية (رويترز)

ومن أبرز ملفات التبادل عام 2008 في صفقة تبادل جثتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله بوساطة ألمانية، مقابل إطلاق تل أبيب سراح 5 أسرى لبنانيين أبرزهم سمير القنطار، ورفات نحو 199 لبنانيا وفلسطينيا.

وكان أسر الجنديين الإسرائيليين قد أشعل فتيل حرب يوليو/تموز عام 2006.

ومن خلال منصبه في حزب الله تولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومثّل حلقة الوصل بين الحزب والدولة في لبنان، كما عرف عنه امتلاك علاقات مع قادة وسياسيين مكّنته من لعب دور الوسيط في المشهد اللبناني.

