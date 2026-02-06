في سابقة.. حزب الله يقبل استقالة مسؤول أمني بارز

قالت مصادر مقربة من حزب الله للجزيرة، إن الحزب قبل استقالة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن صفا قدم استقالته منذ فترة، لكن قيادة الحزب قبلتها اليوم الجمعة بعد أن أصر على قراره، ولم تذكر الوكالة سبب استقالته.

وصفا الذي ترأس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله لفترة طويلة، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 2024، في غارتين خلّفتا 22 قتيلا، وعشرات الجرحى وتركت دمارا واسعا.

من وفيق صفا؟

ولد في عام 1960 في زبدين جنوبي لبنان وانضم إلى حزب الله في مرحلة مبكرة عام 1984.

ومنذ توليه منصب رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب مطلع التسعينيات، لمع اسم صفا في ملفات داخلية وخارجية حساسة مع خصوم الحزب، كما لعب دورا بارزا بملفات تبادل الأسرى السابقة مع إسرائيل.

ومن أبرز ملفات التبادل عام 2008 في صفقة تبادل جثتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله بوساطة ألمانية، مقابل إطلاق تل أبيب سراح 5 أسرى لبنانيين أبرزهم سمير القنطار، ورفات نحو 199 لبنانيا وفلسطينيا.

وكان أسر الجنديين الإسرائيليين قد أشعل فتيل حرب يوليو/تموز عام 2006.

ومن خلال منصبه في حزب الله تولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومثّل حلقة الوصل بين الحزب والدولة في لبنان، كما عرف عنه امتلاك علاقات مع قادة وسياسيين مكّنته من لعب دور الوسيط في المشهد اللبناني.