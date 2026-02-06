عاجلعاجل,
عاجل | عراقجي: هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات
Published On 6/2/2026|
آخر تحديث: 17:04 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:
- خلال محادثات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية.
- هناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام.
- هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات.
- أجواء المحادثات كانت جيدة وهناك اتفاق على استمرارها.
- إذا استمر هذا المسار بين الجانبين فيمكننا في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات.
- سيتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات خلال المشاورات القادمة مع نظيري العماني.
المصدر: الجزيرة