عاجل | عراقجي: هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات

Published On 6/2/2026
|
آخر تحديث: 17:04 (توقيت مكة)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

  • خلال محادثات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية.
  • هناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام.
  • هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات.
  • أجواء المحادثات كانت جيدة وهناك اتفاق على استمرارها.
  • إذا استمر هذا المسار بين الجانبين فيمكننا في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات.
  • سيتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات خلال المشاورات القادمة مع نظيري العماني.
المصدر: الجزيرة

