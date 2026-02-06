اختتام مفاوضات مسقط وتوافق إيراني أمريكي على استمرارها رغم "انعدام الثقة"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي جرت اليوم الجمعة في مسقط "بداية جديدة"، مؤكدة وجود "انعدام كبير للثقة" في هذه الفترة.

واضاف عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني بعد اختتام المفاوضات، إن هناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام.

وأضاف أن "أجواء المحادثات كانت جيدة وهناك اتفاق على استمرارها، وإذا استمر هذا المسار بين الجانبين فيمكننا في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات".

وأكد أنه سيحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات خلال المشاورات القادمة مع نظيره العماني.

انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه في إطار استضافة السلطنة لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مشاورات منفصلة مع كل من الوفْديْن الإيراني برئاسة وزير الخارجيّة، والأمريكي برئاسة المبعوث الخاصّ للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضافت الوكالة أن المشاورات ركزت على تهيئة الظّروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسيّة والفنيّة، مع حرص الأطراف على إنجاحها تحقيقًا لاستدامة الأمن والاستقرار.

خطوة إيجابية

وقال مراسل الجزيرة في مسقط، سمير النمري هناك مؤشرات إيجابية لهذه المفاوضات، ما دام اتفق الطرفان على عقد جولة أخرى يعني خفض التصعيد ومن ثم الانتقال إلى مناقشة التفاصيل.

وأضاف أن الطرفان خاضا خمس جولات بالفعل قبل أن تقوم إسرائيل بشن هجوم واسع على إيران ما أدى إلى توقف هذه المفاوضات.

خلافات حول نطاق المفاوضات

وتشدد إيران على أن تقتصر المحادثات على الملف النووي من أجل التوصل إلى رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، فيما تشدد الولايات المتحدة على ضرورة أن تتناول أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لتنظيمات مسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه "لكي تفضي المحادثات إلى نتائج ملموسة، لا بد من أن تتضمن بنوداً محددة، منها مدى صواريخهم الباليستية ودعمهم للمنظمات الإرهابية في المنطقة وبرنامجهم النووي ومعاملتهم لشعبهم".

من جهته، أكد عراقجي أن بلاده "جاهزة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي بوجه أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أمريكية، مضيفاً "نخوض المحادثات بحسن نية ونتمسك بحزم بحقوقنا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق إن الوفد الأمريكي يبحث مع إيران "صفر قدرات نووية"، محذرة بأن لدى ترامب "خيارات عديدة في متناوله غير الدبلوماسية".

وتجري المباحثات في ظل تعزيز واشنطن قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط بنشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعتها البحرية الضاربة.