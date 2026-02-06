ماذا نعرف عن محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي؟

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن نائب وزير الدفاع، الفريق أول فلاديمير أليكسييف، تعرَّض لمحاولة اغتيال في العاصمة موسكو، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن مسلحا مجهولا أطلق رصاصات، صباح اليوم الجمعة، في ظهر أليكسييف داخل مبنى سكني في موسكو ولاذ بالفرار.

وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو أن اللجنة فتحت قضية جنائية بتهمة "محاولة القتل والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية" في أعقاب الحادث الذي وقع شمال غربي العاصمة.

وأشارت بيترينكو إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي انتقلوا إلى موقع الحادث، وباشروا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد هوية الضالعين في الجريمة.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تعرَّض عدد من المسؤولين العسكريين الروس للاغتيال، في مقدمتهم نائب رئيس هيئة الأركان إيغور كيريلوف، وقائد السلاح الكيميائي الروسي، ورئيس إدارة التدريب العملياتي في الجيش الروسي اللواء فانيل سافوروف، ونائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة اللواء إياروسلاف موسكاليك.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن "استمرار هذه الاغتيالات لشخصيات أمنية عسكرية كبيرة أثار تساؤلات جدية في روسيا عن الاختراقات الأمنية العميقة داخل البلاد، كما طرح أسئلة عن غياب الحماية الخاصة لقادة عسكريين رفيعي المستوى في قيادة الأركان ووزارة الدفاع الروسية".