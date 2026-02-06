عاجل | ريا نوفوستي: محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن الفريق أول فلاديمير أليكسييف، نائب وزير الدفاع الروسي، تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة موسكو، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن مسلحاً مجهولاً أطلق عدة رصاصات صباح اليوم الجمعة في ظهر أليكسييف داخل مبنى سكني في موسكو ولاذ بالفرار.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة فتحت قضية جنائية بتهمة "محاولة القتل والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية" في أعقاب الحادث الذي وقع شمال غربي العاصمة.

وأشارت بيترينكو إلى أن المحققين وخبراء الطب الشرعي انتقلوا إلى موقع الحادث، وباشروا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتورطين في الجريمة.