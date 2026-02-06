عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف حسينية في إسلام آباد

أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في انفجار في حسينية بمدينة إسلام آباد، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للسلطات المحلية في إسلام آباد سقوط 15 قتيلا وأكثر من 80 جريحا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر أمنية أن مهاجما انتحاريا حاول تفجير نفسه عندما تم إيقافه عند بوابة الحسينية في منطقة تيرلاي بضواحي إسلام آباد.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.