عشرات القتلى "بتفجير انتحاري" استهدف حسينية في إسلام آباد

أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية مقتل 31 شخصا وإصابة 169 آخرين بجروح في "تفجير انتحاري" استهدف حسينية بمدينة إسلام آباد، وفق حصيلة أولية للهجوم الذي وقع اثناء أداء عدد كبير من المصلين صلاة الجمعة.

وتوقعت مصادر في الشرطة ارتفاع حصيلة الضحايا أكثر.

وأفادت مصادر أمنية باكستانية أن "مهاجما انتحاريا" فجر نفسه لدى توقيفه عند بوابة الحسينية الواقعة في منطقة تيرلاي بضواحي إسلام آباد.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.

وأظهرت ⁠صور من موقع الانفجار جثثا ملطخة بالدماء على أرضية الحسينية محاطة بشظايا الزجاج والحطام، وسط حالة من الذعر بين المصلين.

وكان عشرات الجرحى الآخرين يستلقون في الحديقة الخارجية للحسينية بينما كان الناس يستغيثون طلبا للمساعدة.

وتعتبر التفجيرات نادرة في العاصمة ⁠الباكستانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، رغم أن باكستان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجة متصاعدة من أعمال العنف.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسفر تفجير ‌انتحاري في إسلام اباد عن مقتل ⁠12 شخصا وإصابة 27 آخرين في هجوم قالت باكستان إن منفذه أفغاني الجنسية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك ‌الهجوم.

وعلى مدى سنوات شهدت مناطق متفرقة من باكستان أعمال عنف طائفي دامية.