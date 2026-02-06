طفل مصاب بالتوحد يقبّل جده أثناء الصلاة ويحقق ملايين المشاهدات

حصد مقطع فيديو مؤثر لطفل تركي يعاني من مرض التوحد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يتقدم لتقبيل جده أثناء أدائه الصلاة داخل المنزل، في لحظة إنسانية أثارت تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية.

ونشرت والدة الطفل الفيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، موضحة أن طفلها لا يحب عادة التلامس الجسدي، لكنه اختار في تلك اللحظة التعبير عن رغبته في القرب والمودة، في مشهد وصفته بأنه عفوي ومليء بالمشاعر.

وتداول ناشطون المقطع على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بعفوية الطفل وبرمزية اللحظة الإنسانية، واعتبرها بعضهم دليلا على عمق المشاعر التي قد يعبر عنها الأطفال بطرق غير متوقعة.

ورأى آخرون أن الفيديو يسلط الضوء على أهمية تفهم عالم أطفال التوحد والتعامل معهم بحساسية ووعي.

وكتب مغردون أن المشهد "يلخص معنى الرحمة والحنان داخل الأسرة"، بينما قال آخرون إن اللقطة أعادت التذكير بأهمية احتواء الأطفال ومنحهم المساحة للتعبير عن مشاعرهم بطريقتهم الخاصة، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو القوالب النمطية.

كما شارك مختصون ومهتمون بالتوعية حول اضطراب طيف التوحد المقطع، معتبرين أنه فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة سلوكيات الأطفال المصابين بالتوحد، والتأكيد على أن التعبير العاطفي لديهم قد يظهر بأساليب مختلفة لكنها لا تقل صدقا وعمقا عن غيرهم.

وشارك مدونون ومغردون تعليقات واسعة على المقطع، إذ كتب أحدهم أنه "شاهده بكل حب من البداية للنهاية"، بينما أشار آخرون إلى التحديات الكبيرة التي تواجه أسر الأطفال من مصابي التوحد، قائلين إن هؤلاء الأطفال "يحبون بإخلاص وقد يفهمون كل شيء لكنهم يواجهون صعوبة في التعبير بالكلام".

وفي المقابل، طرح بعض المستخدمين ملاحظات مختلفة، معتبرين أن على الأسرة محاولة إبعاد الطفل بلطف عن اللعب أمام جده أثناء الصلاة، في نقاش عكس تنوع الآراء حول الموقف بين التعاطف والنقد.

يعد مرض التوحد (اضطرابات طيف التوحد) حالة عصبية ونمائية معقدة تظهر في الطفولة المبكرة، وتؤثر على التواصل الاجتماعي والسلوكي مدى الحياة.

تشمل الأعراض ضعف التواصل البصري، تأخر النطق، الميل للانعزال، والسلوكيات المتكررة، ولا يوجد شفاء تام، لكن البرامج التأهيلية تساعد في إدارة الحالة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.