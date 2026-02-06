صور أقمار صناعية تكشف عن قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة

رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كشفت صور أقمار صناعية عن إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة في جنوب القطاع وشماله، بما يشير إلى تمركز عسكري مستمر على الأرض.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة، تعود إلى ما قبل الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مناطق مفتوحة في خان يونس جنوبي القطاع قرب ما يعرف بالخط الأصفر كانت خالية من أي منشآت عسكرية أو تحصينات ترابية أو تمركز للآليات.

بيد أن صورا حديثة التقطت بعد الأول من فبراير/شباط الجاري أظهرت تحول الموقع نفسه إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم عربات عسكرية ومنشآت ميدانية للجنود، ومحاطة بسواتر ترابية، في دلالة على وجود عسكري ثابت.

كما بيّنت المقارنة بين الصور إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية قريبة جدا من القاعدة الأولى في خان يونس، ضمن نطاق قريب من الخط الأصفر، بعد أن كانت المنطقة خالية تماما من أي تجهيزات عسكرية قبل ديسمبر/كانون الأول.

وفي شمال قطاع غزة، أظهرت صور حديثة تحركات للناقلات العسكرية والمعدات اللوجيستية في إحدى النقاط، في حين لم تظهر صور ما قبل ديسمبر/كانون الأول أي معالم لوجود عسكري في الموقع ذاته، مما يعزز مؤشرات توسع التمركز العسكري الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وبالقرب من جباليا في شمال القطاع أيضا، لا تظهر صور ما قبل ديسمبر/كانون الأول أي معالم لقاعدة عسكرية هناك، وتبدو المنطقة غير مستغلة عسكرية، وهو ما تغير في الصور التقطتها الأقمار الصناعية حديثا.

ويفصل "الخط الأصفر" بين مناطق انتشار جيش الاحتلال، التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع، شرقا والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب حيز التنفيذ رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.