بعد انتهاء جولتها الأولى.. مباحثات جديدة مرتقبة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا الخميس أن جولة جديدة من المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة ستُعقد "في الأسابيع المقبلة"، بعد مفاوضات "بناءة" في أبو ظبي أسفرت عن تبادل أسرى.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف "اتفقت الوفود على إبلاغ عواصمها ومواصلة المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة"، لافتا إلى أن المفاوضات ركزت خصوصا على "آليات تنفيذ وقف لإطلاق النار".

وكان المبعوث الأمريكي للمفاوضات مع أوكرانيا ستيف ويتكوف قال إن الوفود التي تمثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا، في أول عملية تبادل من نوعها منذ خمسة أشهر.

وأضاف ويتكوف -في منشور على منصة "إكس"- أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة عبر محادثات سلام مفصلة ومثمرة، وقال إن هذه ‌المناقشات ستستمر، ومن المتوقع إحراز مزيد من ‌التقدم فيها خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع أن خطوات كهذه تُظهر أن الجهود الدبلوماسية المتواصلة تحقق نتائج ملموسة، وتعزز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

اجتماعات بأمريكا

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تتوقع عقد اجتماعات في الولايات المتحدة.

وأكد استعداد كييف لجميع أشكال العمل التي من شأنها تقريب فرص السلام وجعله موثوقا ودائما، مضيفا أنه منفتح على أي صيغ تفاوضية فعالة لإنهاء الحرب.

وفي موسكو، قال الكرملين إن المحادثات بشأن أوكرانيا جارية لكن من السابق لأوانه استخلاص النتائج.

وقال المبعوث الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا كيريل دميترييف إن هناك تقدما وتحركا إيجابيا في المحادثات بشأن أوكرانيا، رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

من جانبه، قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد إن جولتيْ محادثات روسيا وأوكرانيا في العاصمة أبو ظبي مثمرة وبناءة ويمكن البناء عليها.

مزيد من العقوبات

على صعيد متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا يتوقف على مسار المحادثات الجارية في هذه المرحلة.

وذكر بيسنت أنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي، وهي خطوة لم يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.

وذكر أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين ‌"روسنفت" و"لوك أويل" ساعدت في جعل روسيا تأتي إلى طاولة المفاوضات وتشارك في محادثات السلام، وفق قوله.

واستمرت المفاوضات بين وفود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لمدة يومين في أبو ظبي وانتهت أمس الخميس. وفي يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت أبو ظبي مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.