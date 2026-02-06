ترمب: انتخاباتنا مزورة وموضع سخرية في العالم

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابات في بلاده بأنها مزورة ومسروقة، داعيا إلى إصلاح نظام الانتخابات.

وقال ترمب -عبر منصته "تروث سوشيال"- إن الانتخابات الأمريكية مزورة ومسروقة وموضع سخرية في جميع أنحاء العالم، وطالب باستظهار هوية الناخب وإثبات الجنسية الأمريكية للتسجيل للتصويت.

كما دعا إلى إيقاف التصويت بالبريد مع استثناءات منها المرض والإعاقة والخدمة العسكرية أو السفر.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا -الاثنين الماضي- أعضاء الحزب الجمهوري إلى تولي زمام أمور التصويت في ما لا يقل عن 15 مكانا وحثهم على "تأميم عملية التصويت"، بحيث تشرف السلطات الفيدرالية على الانتخابات.

جدل مراكز الاقتراع

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لم يناقش خططا رسمية لنشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكنه ⁠لم يستبعد وجودهم بالقرب من مراكز التصويت.

وكان ستيف بانون المستشار السابق لترمب زعم أن أشخاصا يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصوتون بأعداد كبيرة. وقال في بودكاست "سنجعل إدارة الهجرة والجمارك تحيط بمراكز الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني".

وردا على سؤال بشأن تعليقات بانون هذه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ليفيت "لا يمكنني ضمان عدم وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك حول مراكز الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن ما ‌يمكنني قوله هو أنني لم أسمع الرئيس يناقش أي خطط رسمية لنشرهم ‌عند مراكز الاقتراع".

ويحظر القانون الاتحادي على ⁠الرئيس نشر قوات عسكرية في أي مكان تجرى فيه انتخابات عامة أو خاصة، وتجرّم عدة ولايات حمل الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع ‌أو بالقرب منها.

وخلال الأشهر الماضية، عبر ديمقراطيون عن مخاوفهم من أن ترمب قد ينشر قوات في مراكز الاقتراع لترويع الناخبين، والتدخل في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس.