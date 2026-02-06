"المال لا يشتري السعادة".. تغريدة إيلون ماسك تثير تفاعلات واسعة على المنصات

أشعل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تفاعلا لافتا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب منشور عبر حسابه بمنصة إكس، قال فيه إن "المال لا يشتري السعادة"، وهو ما فتح بابا واسعا للنقاش بين المتابعين.

وكتب ماسك في تغريدته "من قال (المال لا يشتري السعادة) كان يعلم حقا ما يقول"، وأرفق منشوره برمز تعبيري لوجه حزين.

وجاءت تغريدة رجل الأعمال الأمريكي في توقيت حساس، بعد أن أصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، عقب استحواذ شركته "سبيس إكس"، المتخصصة في صناعة الصواريخ، على شركته "إكس إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق منصة فوربس الأمريكية.

وتشير تقديرات فوربس إلى أن الصفقة، التي قُدّرت قيمة الشركة المندمجة فيها بنحو 1.25 تريليون دولار، رفعت ثروة ماسك بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 852 مليار دولار.

وحصدت التغريدة أكثر من 89 مليون مشاهدة، في حين تجاوزت التعليقات عليها 114 ألفا، وأعاد نحو 81 ألف شخص مشاركتها على المنصة.

وسرعان ما أشعلت التغريدة موجة تفاعل واسعة بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين من رأى فيها اعترافا شخصيا صادما، ومن عَدَّها رسالة مبطنة تعكس ضغوطا يعيشها الملياردير الأشهر في العالم.

ورأى مغردون أن تصريح ماسك يعزز فكرة أن المال ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة تعظم ما يملكه الإنسان بالفعل، ولا تخلق السعادة من العدم.

وكتب أحدهم "تخيَّل أن أغنى إنسان عرفته البشرية يقول هذا الكلام! إذا كنت راضيا وسعيدا فالمال يزيدك سعادة، والعكس صحيح".

وقال آخرون إن المال قد يشتري أشياء كثيرة "لكنه لا يشتري السعادة أو الصحة أو القيمة الحقيقية".

وأشار معلقون إلى أن المال يشتري العمل أو منتجاته، بوصفه قيمة متراكمة لجهود فردية أو جماعية، لكنه لا يشمل الجوانب المعنوية في الحياة، مثل العلاقات والرضا الداخلي، التي لا يمكن اقتناؤها بالمال.

في المقابل، دافع بعض الناشطين عن أهمية المال، مشيرين إلى أنه قادر على صناعة الكثير من الجوانب الجميلة في الحياة، لأنه يوسّع خيارات الإنسان ويوفر له فرصا أكبر، مستشهدين بآية {المالُ والبنونَ زينةُ الحياةِ الدنيا}.

وذهب فريق آخر إلى أن وجهة نظر ماسك قد تكون مفهومة بالنظر إلى تجربته الشخصية لكونه أحد أغنى أغنياء العالم، مشيرين إلى أن المال بالنسبة للفقراء ليس رفاهية بل مصدر أمان وكرامة واستقرار نفسي، وقد لا يشتري السعادة المطلقة لكنه يخفف المعاناة ويمنح راحة البال.

وأشار معلقون إلى أن تصريحات ماسك تعكس تجربته الخاصة، ولا يمكن تعميمها على الجميع، خصوصا أولئك الذين يعيشون تحت ضغط الحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة.

وتوقف مدونون عند مفارقة حجم ثروته الضخم، مشيرين إلى أن إنفاق مليون دولار يوميا من ثروته قد يستمر آلاف السنين حتى تنفد، ما يضعه -برأيهم- في مرحلة تتجاوز الرفاهية إلى "هندسة المستقبل"، وهو ما قد يفسر نظرته المختلفة إلى المال.

في سياق آخر، رأى بعض المعلقين أن السعادة غاية إنسانية لا تتحقق بالمال وحده بل بالإيمان والرضا والسعي المستمر نحو الأفضل، موضحين أن المال يشتري الرفاهية لكنه لا يمنح السعادة الكاملة.