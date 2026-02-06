العاشرة بتوقيت مسقط.. ما الذي جرى في المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟

قبل العاشرة صباحا اليوم الجمعة، التوقيت المقرر لبدء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حسابه على "إكس" أن إيران "تدخل ساحة الدبلوماسية بعيون مفتوحة وذاكرة ثابتة لأحداث العام الماضي"، مؤكدا أن بلاده "تنخرط بحسن نية وتتمسك بثبات بحقوقها".

تزامن ذلك المنشور مع مغادرة الوفد الإيراني برئاسة عراقجي مقر إقامته في مسقط متوجها إلى مقر المفاوضات.

بدأ جدول الأعمال بلقاء وزير الخارجية الإيراني نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وقالت الخارجية الإيرانية إنهما بحثا كيفية المضي قدما في المفاوضات، كما أوضح التلفزيون الإيراني أن الوزيرين بحثا بعض الرسائل والخطط.

ثم التقى الوزير العماني الوفد الأمريكي الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومعه جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب.

وأوضحت الخارجية العمانية أن المشاورات مع الوفدين ركزت على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهميتها، في ضوء حرص الأطراف على إنجاحها تحقيقا لاستدامة الأمن والاستقرار.

حضور مفاجئ

في الأثناء، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر انضم إلى المفاوضات.

بعد نحو ساعتين من انطلاق المفاوضات، أعلن التلفزيون الإيراني أن وفد بلاده عاد إلى مقر المفاوضات غير المباشرة مرة أخرى بعد أن كان قد غادرها قبل دقائق، بينما لم يغادر الوفد الأمريكي مقر المفاوضات.

في الأثناء، نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن حضور مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأمريكية قد يهدد مفاوضات مسقط.

نحو الساعة الـ12 بتوقيت مسقط قال الإعلام الإيراني إنه في إطار استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، عقد الوفد الإيراني لقاء جديدا مع بدر البوسعيدي، موضحا أن هذا اللقاء جاء عقب الجولة الأولى من المشاورات المنفصلة التي أجراها الوفدان الإيراني والأمريكي مع وزير خارجية عُمان.

إعلان

وأوضحت الحكومة الإيرانية أن في الجولة الثانية من المفاوضات، سيتم نقل ردّ الوفد الأمريكي إلى الجانب الإيراني.

وبعد حوالي نصف الساعة من لقاء الوزير العماني الوفد الإيراني، بدأ لقاءه الوفد الأمريكي، وظهر في صور هذا اللقاء براد كوبر قائد سنتكوم.

بعد ذلك، قالت الحكومة الإيرانية عبر وكالتها للأنباء إن طهران طالبت خلال المفاوضات بضمانات ملموسة تؤكد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية بشكل كامل.

بداية جيدة

وانتهت المفاوضات رسميا حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت مسقط وبعدها بدقائق تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين وقال إنه تم عقد عدة جولات من الاجتماعات، وتم تبادل وجهات النظر والمخاوف بين الجانبين.

وأضاف عراقجي "حقوقنا ومصالحنا تم طرحها في أجواء جيدة جدا"، وتابع "بشكل عام، كانت بداية جيدة، لكن استمرارها يعتمد على استشاراتنا في العواصم وكيفية اتخاذ القرار بشأن المراحل المقبلة".

وأوضح أن الجانبين "الآن في مرحلة إعادة بدء الحوار بعد الفترة العصيبة التي مررنا بها"، وأكد أن "عدم الثقة يشكل تحديا كبيرا أمام المفاوضات، ويجب التغلب على هذا الأمر".

وختم بالقول إن البداية جيدة، والأمر يعتمد على الطرف الآخر وقرارات إيران.

نووية وجدية

وفي رده على سؤال حول مخاوف دول المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وما إذا تمت مناقشة هذا الموضوع في محادثات اليوم، أجاب عراقجي "محادثاتنا كانت تتعلق بالملف النووي فقط، ولن نتحدث مع الأمريكيين حول أي موضوع آخر".

وتابع "بالطبع، أشرنا إلى أن حل القضايا الرئيسية والمفاوضات النووية يجب أن يتم في بيئة هادئة، خالية من التوتر والتهديد".

وأشار عراقجي إلى أن أي حوار "يتطلب الامتناع عن التهديد والضغط"، وقال إن "هذا ما أبلغناه بوضوح اليوم، ونتوقع أن يتم الالتزام به لضمان إمكانية استمرار المفاوضات".

من جهته، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن محادثات جدية جدا تمت اليوم في مسقط بوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أنها كانت مفيدة لتوضيح وجهات النظر الإيرانية والأمريكية وتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها.

وأكد أن بلاده تهدف إلى عقد جولة جديدة في الوقت المناسب، مع دراسة النتائج بعناية في طهران وواشنطن.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يصدر تعليق من الجانب الأمريكي بخصوص مفاوضات مسقط.