"الجليد الأسود" يعلّق الرحلات في مطار برلين

اعلنت متحدثة باسم مطار برلين في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عمليات إقلاع الطائرات وهبوطها في المطار الدولي ما زالت متوقفة منذ أمس الخميس بسبب تراكم "الجليد الأسود"، وأوضحت أن موعد ⁠استئناف العمليات الجوية لم يتضح بعد.

ويُطلَق مصطلح "الجليد الأسود" على طبقة بلورية أو زجاجية رقيقة من الجليد التي تتكون عادة على الأسطح الجافة، خاصة الطرق ومدارج المطارات بفعل درجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون الصفر. ومع أن الجليد نفسه لا يكون ذا لون أسود، لكنه يكون شفافا، مما يتيح رؤية لون الأسطح الداكنة من خلاله، ولا يكون مرئيا للسائقين والمشاة، وهو ما يعني حدوث خطر الانزلاق والحوادث.

وقالت المتحدثة إنه بسبب "الجليد الأسود" واستمرار الأمطار المتجمدة، لا توجد حاليا أي عمليات إقلاع أو هبوط في مطار برلين، مشيرة إلى أن طواقم الخدمات الأرضية التابعة لشركة تشغيل المطار عملت طوال الليل على معالجة المدارج وأسطح التشغيل بمواد إزالة الجليد لكن دون جدوى، إذ لا تزال شديدة الانزلاق.

وأضافت المتحدثة أنه حرصا على سلامة الركاب والعاملين، تم تعليق التشغيل الجوي مؤقتا. ودعت المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وبسبب "الجليد الأسود" لم يتسن إجراء أي عمليات إقلاع أو هبوط منذ مساء أمس الخميس. ومع صباح الجمعة، توافد المسافرون إلى المطار مجددا بانتظار استئناف التشغيل.

وكان مطار برلين قد شهد بالفعل خلال نهار الخميس سلسلة من المشكلات. ففي ساعات الصباح، تعذَّر إقلاع الطائرات بعد هطول أمطار متجمدة.

واستمرت عملية إزالة الجليد من الطائرات ما يصل إلى ساعة لكل طائرة. وأقلعت أول رحلة في وقت متأخر من قبل ظهر أمس.

وعقب ذلك، شهد جدول الرحلات تأخيرات كبيرة وعددا كبيرا من الإلغاءات، واضطر مسافرون في بعض الحالات إلى الانتظار مُددا طويلة.

ووفقا للمتحدثة، أُلغيت حتى منتصف النهار 35 رحلة من أصل 180 رحلة إقلاع مخططة، تلاها إلغاء عشرات أخرى لاحقا.

واضطرت شركات طيران إلى تأجيل الرحلات المغادرة أو إلغائها بعد أن اجتاحت الثلوج والأمطار المتجمدة المطار ‌أمس الخميس.