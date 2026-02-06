الجزيرة تكشف أسرار عملاء الاحتلال في قطاع غزة

في حلقة جديدة من برنامج "ما خفي أعظم"، تكشف الجزيرة -مساء اليوم الجمعة- بالصوت والصورة أسماء وأماكن تدريب لعناصر مليشيا مسلحة، متعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتعرض الجزيرة ومنصاتها الرقمية تحقيقا خاصا أجراه الزميل تامر المسحال في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويكشف التحقيق أيضا البروتوكول الكامل لتجنيد عملاء إسرائيل داخل غزة.

وفي الفيديو الترويجي، ظهر صوت أحد الأشخاص يقول "أبويا.. شوف الكاميرا شغالة اللي (موجودة) على البلوزة".

وتنتشر شبكة من المليشيات المسلحة على طول قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، تتحرك بحرية خلف "الخط الأصفر" الذي يمثل مسار الفصل الأمني حيث تتمركز القوات الإسرائيلية.

وتواجه هذه المجموعات اتهامات متعددة المصادر بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي رغم نفي بعض قادتها هذه الاتهامات، في ظل أدلة متزايدة على حركتها داخل مناطق محظورة على الفلسطينيين وفق اتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها مجموعة "القوات الشعبية" التي أسسها ياسر أبو شباب (قُتل لاحقا وخلفه غسان الدهيني).

كما يقود حسام الأسطل مجموعة مسلحة أخرى أثارت جدلا واسعا بسبب ظهورها المتكرر في مقاطع مصورة داخل مناطق محظورة على الفلسطينيين جنوب خان يونس.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الأسطل رسميا تشكيل مجموعاته تحت مسمى "القوة الضاربة لمكافحة الإرهاب"، في خطوة مثيرة للشكوك من رجل كان معتقلاً حتى بداية الحرب على القطاع بتهم التعامل مع إسرائيل من قبل وزارة الداخلية في غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تنشط مجموعة بقيادة رامي عدنان حلس، كما يقود أشرف المنسي ما يُعرف بـ"الجيش الشعبي" في بيت لاهيا وبيت حانون، وهي مجموعة تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية مباشرة من ياسر أبو شباب، مما يكشف عن شبكة تنسيق وتعاون بين هذه التشكيلات المسلحة عبر جغرافيا القطاع.