محادثات "إيجابية" في اليوم الثاني وأوكرانيا تعلن حصيلة خسائر روسية

تواصل أوكرانيا وروسيا، الخميس، اليوم الثاني من المحادثات في أبوظبي بحضور الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار تطورات الحرب الميدانية، في حين أعلن الجيش الأوكراني حصيلة الخسائر التي ألحقها بالعسكريين الروس منذ بداية الحرب قبل قرابة 4 سنوات.

وقال المبعوث الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا كيريل دميترييف إنّ هناك تقدما وتحركا إيجابيا في المحادثات رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مضيفا أن من وصفهم بـ"مؤججي الحرب" في أوروبا يسعون باستمرار إلى عرقلة عملية التسوية السلمية بشأن أوكرانيا، مشددا على أنهم لن يتمكنوا من ذلك.

وقال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو وواشنطن تعملان بشكل نشط على استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، قال رئيس الوفد الأوكراني للمفاوضات رستم عمروف "بدأ اليوم الثاني من المحادثات في أبوظبي، نعمل بالصيغ نفسها كما كان الحال أمس: مشاورات ثلاثية، مجموعات عمل، ثم مواءمة المواقف لاحقا".

وفي نهاية اليوم الأول -أمس الأربعاء- من المحادثات، التي تضم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل إجراء عملية تبادل جديدة للأسرى "في المستقبل القريب".

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في مصير أراض في شرق أوكرانيا، وتشترط موسكو لأي اتفاق أن تسحب كييف قواتها من مساحات شاسعة من إقليم دونباس، من بينها مدن شديدة التحصين وغنية بموارد طبيعية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الدول الثلاث قد عقدت الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية في أبوظبي يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي.

المعركة متواصلة

ميدانيا، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، بقصف روسي استهدف مقاطعات خيرسون وسومي ودنيبرو.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) أن القوات الروسية استهدفت منطقتي دروجكيفكا وليمان الواقعتين في مقاطعة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وفي كييف، قالت السلطات إن شخصين أصيبا، جراء شظايا مسيرات روسية، أسقطتها الدفاعات الأوكرانية، وأضافت أن الهجمات أصابت أيضا مقاطعات أوديسا وخاركيف، وتسببت في سقوط جرحى.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن القوات الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا مضادا بالقرب من بلاغوداتوفكا في كوبيانسك، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين، كما جرى تدمير 9 أنظمة روبوتية أرضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق الوكالة.

أوكرانيا تعلن خسائر هائلة في صفوف الروس

وفي إطار متصل، أعلن الجيش الأوكراني الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب قبل قرابة 4 سنوات إلى مليون و243 ألفا و840 شخصا، من بينهم 770 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11642 دبابة، ونحو 24 ألف مركبة قتالية مدرعة، وقرابة 36 ألف نظام مدفعية، و1636 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1293 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، وأكثر من 125 ألف طائرة مسيرة، و4245 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و77149 من المركبات وخزانات الوقود، و4062 من وحدات المعدات الخاصة.

وصرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأربعاء بأن 55 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الحرب مع روسيا قبل ما يقارب 4 سنوات، وأضاف أن عددا كبيرا من العسكريين ما زالوا في عداد المفقودين.