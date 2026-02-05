كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أنه لا ينام أثناء رحلاته الجوية على متن الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في "الإفطار الوطني التقليدي للصلاة" بواشنطن.

وقال ترمب إنه يفضل "النظر من النافذة ومراقبة الأعداء والصواريخ، بدلا من النوم أثناء الرحلات الجوية"، وهو ما أثار ضحك الحضور.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه من المعروف عن ترمب -منذ فترة طويلة- تجنبه النوم أثناء رحلاته على متن الطائرة الرئاسية.

وخلال الرحلات الدولية، يبقى ترمب عادةً في المقصورة الأمامية، ويقوم عادة بأربعة أشياء: تناول الطعام، ومشاهدة التلفزيون أو قراءة الصحف، والتحدث مع الموظفين، والاتصال بالأصدقاء والحلفاء وفق تقرير لسي أن أن.

متابعة وسائل الإعلام والتغريد على وسائل التواصل

ويعرف عن ترمب أنه متابع نهِم للأخبار أثناء الطيران، ويقضي ساعات في مشاهدة الأخبار المسجلة على جهاز شبيه بجهاز تسجيل رقمي، وقنوات مثل فوكس نيوز وسي أن أن، كما يقضي وقتا للتغريد أو النشر على منصات التواصل الاجتماعي.

عقد اجتماعات مع المستشارين

يُفضل ترمب نمط العمل التفاعلي؛ حيث يستدعي كبار مستشاريه أو الصحفيين المرافقين له إلى مقصورته الخاصة لإجراء مناقشات غير رسمية بشأن استطلاعات الرأي، أو الخطابات القادمة، أو الأزمات السياسية الحالية.

إجراء اتصالات هاتفية دبلوماسية وسياسية

تُعد الطائرة الرئاسية مركز قيادة متكاملا؛ لذا يستغل ترمب الوقت لإجراء اتصالات هاتفية مع زعماء العالم، أو أعضاء الكونغرس، أو حلفائه السياسيين، فالطائرة مجهزة بأنظمة اتصالات مشفرة وآمنة.

الروتين الغذائي وتفضيلات الطعام

وأفادت تقارير عدة بأن ترمب يفضل تناول الوجبات السريعة على متن الطائرة، مثل "ماكدونالدز" أو "كنتاكي"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من "دايت كولا". وتضم الطائرة مطبخين قادرين على إطعام 100 شخص في وقت واحد، لكنه يفضل وجبات محددة جدا.

إير فورس ون

وتعد طائرة الرئاسة الأمريكية مركز قيادة طائرا بمساحة 4 آلاف قدم مربع موزعة على 3 طوابق، كما تتميز الطائرة بقدرتها على التزود بالوقود في الجو، مما يمنحها مدى طيران غير محدود للوصول إلى أي نقطة في العالم في أي وقت.

أما من الناحية اللوجستية، فتوفر الطائرة جناحا رئاسيا متكاملا يضم مكتبا وقاعة اجتماعات، إلى جانب جناح طبي مجهز للعمليات الجراحية يوجد فيه طبيب بشكل دائم. وتدار الطائرة -التي تحمل شعار الرئاسة والعلم الأمريكي- بواسطة "مجموعة النقل الجوي الرئاسية" التابعة للمكتب العسكري للبيت الأبيض، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1944.