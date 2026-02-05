مأساة كبرى هزت مدينة بهارات بغازي آباد الهندية بعدما لقي 3 شقيقات مراهقات مصرعهن إثر سقوطهن من شرفة شقتهن في الطابق التاسع، في حادثة مأساوية جددت النقاش بشأن تأثير المحتوى الرقمي والهوس الثقافي على المراهقين.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وصحف هندية، فإن الشقيقات باكهي (12 عاما)، وبراشي (14 عاما)، وفيشيكا (16 عاما)، أقدمن على القفز من شرفة منزلهن في ساعات الفجر الأولى صبيحة أمس، بعد خلاف مع والديهن على خلفية مصادرة هواتفهن المحمولة.

وذكرت الديلي ميل أن التحقيقات الأولية توضح أن الفتيات كن يعانين من هوس شديد بالثقافة الكورية، لا سيما موسيقى الكي بوب، إلى جانب إدمانهن على ألعاب إلكترونية.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية أن صرخات الفتيات قبل الحادث كانت مرتفعة إلى درجة أيقظت الوالدين والجيران، إلا أن محاولة إنقاذهن جاءت متأخرة.

وبعد الحادث، عثر الوالدان المفجوعان على رسالة انتحار من 8 صفحات، كتبتها الفتيات بخط أيديهن، وتضمنت عبارات صادمة عبّرن فيها عن تعلقهن الشديد بالثقافة الكورية، ورفضهن لما اعتبرنه محاولات من الأهل لحرمانهن من أن يعشن حياتهن كما يردن.

نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن أب الشقيقات الثلاث قوله إن بناته كن مدمنات على ألعاب إلكترونية لثلاث سنوات على الأقل

وجاء في الرسالة أن الفتيات كن يعتبرن الثقافة الكورية جوهر وجودهن، بل وأشرن إلى أن حبهن لمشاهير كوريين يفوق حبهن لعائلتهن، كما أوضحن أنهن اتخذن أسماء كورية لأنفسهن قبل وفاتهن.

وذكرت الرسالة أيضا خلافات داخل الأسرة تتعلق بالأخت الصغرى، التي حاولت الشقيقات التأثير عليها ودفعها لتبني الاهتمامات ذاتها، لكنّ الوالدين رفضا ذلك.

وتطرقت الرسالة -تتابع الصحيفة البريطانية- إلى مشاعر نفور لدى الفتيات من الثقافة الهندية، بما فيها بوليوود، وحتى رفض فكرة الزواج مستقبلا من رجل هندي، وهو ما اعتبره المحققون مؤشرا على اضطراب نفسي وهوس ثقافي متطرف.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن أب الشقيقات الثلاث قوله إن بناته كن مدمنات على ألعاب إلكترونية لثلاث سنوات على الأقل، وكان تأثير الثقافة الكورية الجنوبية عليهن كبيرا وواضحا.

الحادثة أثارت موجة حزن وغضب في الهند ودفعت مختصين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي

وكن يرغبن في الذهاب إلى كوريا الجنوبية، يوضح الأب المكلوم مبرزا أنه لم يكن يعلم خطورة ما يجري حتى تحققت الشرطة من هواتف بناته.

وتابع أنه ليلة الحادثة، كانت الأسرة كلها نائمة عندما استيقظت الشقيقات الثلاث، بحجة الذهاب لشرب الماء، وتوجهن نحو الغرفة وأغلقنها ثم قفزن من شرفة الغرفة.

انقطاع عن الدراسة

وبحسب الصحيفة الهندية، فقد أوضح قائد الشرطة في المدينة أن البنات الثلاث انقطعن عن الدراسة منذ نحو 3 سنوات، كما كانت دراستهن غير منتظمة حتى قبل الانقطاع عنها نهائيا.

كما كشفت التحقيقات أن الفتيات تركن المدرسة قبل عامين، وعُثر في غرفتهن على كتابات تعكس شعورا عميقا بالوحدة والانكسار.

وتتابع ديلي ميل أن شهود عيان تناقلوا روايات تشير إلى أن واحدة من الشقيقات كانت تحاول القفز، بينما حاولت الاثنتان الأخريان منعها، قبل أن يسقطن جميعا من الشرفة في لحظات متلاحقة.

كما تداولت وسائل إعلام هندية معلومات عن لعبة إلكترونية يُشتبه في تأثيرها النفسي الخطير على الأطفال.

وقالت الصحيفة إن الحادثة أثارت موجة حزن وغضب في الهند، ودفعت مختصين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز التوعية الأسرية والنفسية، حماية للأطفال والمراهقين من الانجراف وراء هوس قد يقود إلى عواقب مأساوية.