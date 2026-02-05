دفعة ثالثة من العائدين إلى غزة من خلال معبر رفح

قال مراسل الجزيرة إن 25 فلسطينيا وصلوا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري فجر اليوم الخميس، عائدين بعد رحلة علاج خارج القطاع.

وأفاد المراسل بوصول العائدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد أكثر من 20 ساعة على تحركهم من مدينة العريش المصرية، وقد بدت علامات التعب والإرهاق على وجوههم.

وأكد العائدون -في حديثهم للجزيرة- تعرضهم لتحقيق وإهانات من الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأثناء المرور على شارع صلاح الدين في مدينتي رفح وخان يونس.

في غضون ذلك، أرجعت إسرائيل 26 مريضا ومرافقا إلى قطاع غزة، وسمحت بسفر 20 مريضا ومرافقا فقط، في ثالث أيام عمل المعبر، دون إبداء أسباب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ألغى -أمس الأربعاء- تنسيق سفر الدفعة الثالثة من المرضى والجرحى بقطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد يومين فقط من إعادة فتحه بشكل محدود.

وأدى القرار إلى تعطيل سفر عشرات المرضى الذين كانوا يستعدون لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة.

وقد تم البدء -في 2 فبراير/شباط الجاري- في تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمرة الأولى منذ نحو عامين، إذ كان من المتوقع -وفق الاتفاق- أن يعبر إلى القطاع في اليوم الأول 50 فلسطينيا، وإلى مصر 50 مريضا مع مرافقَين لكل شخص.

لكن أول يوم للتشغيل الفعلي للمعبر شهد السماح بدخول 12 فلسطينيا فقط للقطاع، ولم يغادره سوى 8 أشخاص.

وفي اليوم الثاني عاد 40 فلسطينيا إلى القطاع بعد فترة انتظار طويلة. وجاءت عودتهم وسط عراقيل وصعوبات وصفت بأنها كبيرة فرضها الجيش الإسرائيلي على المعبر.