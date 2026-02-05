إسرائيل تعتقل شخصين بشبهة التخابر مع جهات إيرانية

أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقال إسرائيليين اثنين في العشرينيات من عمرهما بشبهة التخابر مع جهات استخباراتية إيرانية.

وأوضحت الأجهزة -في بيان اليوم الخميس- أن الموقوفَين من منطقة القدس، وأنهما "كانا على اتصال بجهات إيرانية ونفذا مهام أمنية مقابل أموال مع علمهما الكامل بهوية الجهة المشغلة"، وأكدت نقل المعتقلَين إلى القضاء، "تمهيدا لتقديم لوائح اتهام خطيرة بحقهما".

وذكر البيان أن القضية "تأتي ضمن محاولات إيرانية متكررة لتجنيد مواطنين إسرائيليين وتنفيذ عمليات داخل إسرائيل".

وكشف موقع "والا" أن القبض على الإسرائيليين تم خلال الشهر الماضي من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن محكمة الصلح في القدس سمحت بنشر الخبر اليوم الخميس.

وأشار إلى أن المعتقلَين يشتبه في أنهما تجسسا لصالح إيران مقابل مبالغ مالية تلقياها عبر محافظ إلكترونية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت إسرائيل مرارا اعتقال إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران مقابل المال، وإنجاز مهام، بينها تصوير مواقع مدنية وعسكرية.