سوريون يتفاعلون بحنين مع إطلاق الهوية الجديدة لإذاعة دمشق

في لحظة أعادت السوريين إلى زمن المذياع ودفء صوته، أطلقت إذاعة دمشق هويتها السمعية والبصرية الجديدة خلال حفل رسمي أُقيم في دار الأوبرا بالعاصمة السورية، بحضور مسؤولين وشخصيات فنية وإذاعية ارتبطت أسماؤهم بتاريخ الإذاعة الطويل في الذاكرة السورية والعربية.

وللراديو مكانة خاصة لدى أجيال كاملة، حين كان المستمعون يجلسون لساعات يديرون إبرة المذياع بحثا عن ترددات إذاعات صنعت وعيهم وفتحت لهم نافذة على العالم، مثل بي بي سي، ومونت كارلو، وصوت العرب، وغيرها من الأصوات التي رافقت زمنا مختلفا للإعلام المسموع.

وخلال الحفل، استُعيدت محطات إذاعية شكّلت جزءا من الوجدان السوري، أبرزها البرنامج الأسبوعي الشهير "حكم العدالة"، الذي كان يروي قضايا واقعية مشوقة من أروقة القضاء السوري، وتحول في وقته إلى واحد من أكثر البرامج متابعة بين مختلف الفئات العمرية.

كما صدحت القاعة بأشهر نغمة يعرفها السوريون، وهي الموسيقى الافتتاحية لإذاعة دمشق، من عزف "آلة البزق" للفنان السوري محمد عبد الكريم الملقّب بـ"أمير البزق"، في لحظة امتزج فيها الفن بالحنين والذاكرة.

ولم يتوقف صدى الحدث عند جدران دار الأوبرا، بل انتقل سريعا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن مشاعر متنوعة، لكلٍّ منهم ذاكرته الخاصة مع إذاعة دمشق.

محمد عبّر عن تفاؤله بأن تكون الإذاعة أقرب للناس وهمومهم في مرحلتها الجديدة، فكتب:

"مبارك وإن شاء الله تكون في خدمة هالشعب ونقل همومه وطبع ذاكرة وهوية للأجيال القادمة بالتوفيق إن شاء الله"

واختار مضر تسليط الضوء على مَن صنعوا تاريخ الإذاعة خلف الميكروفونات، داعيا إلى تكريمهم، وقال:

"من المفروض تكريم المخرجين والمخرجات والمذيعين والمذيعات والمهندسين"

ومن زاوية أبناء الغربة، عبّر سراج عن شوقه لسماع صوت بلده مباشرة، متسائلا عن البث الرقمي، فكتب:

"مبارك لنا.. لكن أين البث المباشر على منصات التواصل حتى نسمع صوت البلد من الغربة؟"

في المقابل، قدم عبد الكافي قراءة نقدية لتجربته مع الإذاعة في الماضي، مستحضرا خيارات المستمعين آنذاك، وقال:

"إذاعة دمشق كانت عنوان القهر.. لم يكن أحد يسمع لها.. كان الناس يستمعون BBC ومونت كارلوا وصوت العرب وإذاعة القرآن"

أما أم حسن فاستعادت دفء الطفولة حين كان الراديو يجمع الجيران والعائلات حول برنامج واحد، فكتبت بحنين واضح: