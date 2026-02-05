زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو ‍55 ⁠ألف جندي أوكراني قتلوا منذ اندلاع الحرب بين بلاده وروسيا في فبراير/شباط 2022.

وأضاف زيلينسكي -في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية- أنه بالإضافة إلى هذا العدد يوجد ‌عدد آخر كبير يعدون رسميا في عداد المفقودين.

وقال "في أوكرانيا رسميا -وفي ساحة المعركة- عدد الجنود القتلى هو 55 ألفا، سواء كانوا أصلا في صفوف الجيش أو تم تجنيدهم [خلال الحرب]. وهناك عدد كبير من الأفراد الذين تعتبرهم أوكرانيا مفقودين".

وكان زيلينسكي قد ذكر -في فبراير/شباط 2025 خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية "أن بي سي"- أن أكثر من 46 ألفا من العسكريين الأوكرانيين قُتلوا في ساحة المعركة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتحتل روسيا حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس، وسط تقديرات لمحللين عسكريين تشير إلى سيطرة موسكو على نحو 1.5% إضافية منذ بداية عام 2024.