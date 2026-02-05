أخبار|أوكرانيا

زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب مع روسيا

MECKLENBURG, GERMANY - JUNE 11: Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, is seen visiting the training of Ukrainian soldiers on the Patriot anti-aircraft missile system at a military training ground on June 11, 2024 in Mecklenburg, Germany. The international reconstruction conference for Ukraine will take place on 11 and 12 June Zelensky is in Berlin to also attend the Ukrainian Recovery Conference. Germany is the second biggest donor of military aid to Ukraine. (Photo by Jens Büttner - Pool/Getty Images)
زيلينسكي في لقاء سابق مع جنود أوكرانيين يتدربون على منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عسكرية بألمانيا (غيتي)
Published On 5/2/2026
آخر تحديث: 02:55 (توقيت مكة)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو ‍55 ⁠ألف جندي أوكراني قتلوا منذ اندلاع الحرب بين بلاده وروسيا في فبراير/شباط 2022.

وأضاف زيلينسكي -في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية- أنه بالإضافة إلى هذا العدد يوجد ‌عدد آخر كبير يعدون رسميا في عداد المفقودين.

وقال "في أوكرانيا رسميا -وفي ساحة المعركة- عدد الجنود القتلى هو 55 ألفا، سواء كانوا أصلا في صفوف الجيش أو تم تجنيدهم [خلال الحرب]. وهناك عدد كبير من الأفراد الذين تعتبرهم أوكرانيا مفقودين".

وكان زيلينسكي قد ذكر -في فبراير/شباط 2025 خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية "أن بي سي"- أن أكثر من 46 ألفا من العسكريين الأوكرانيين قُتلوا في ساحة المعركة.

KUPIANSK, UKRAINE - JANUARY 06: People move through the town of Kupiansk which has experienced regular shelling from the Russians on January 06, 2023 in Kupiansk, Ukraine. Despite a unilateral Russian ceasefire ordered by President Vladimir Putin, shelling could be heard throughout the day. Kupiansk was occupied by Russian forces mere days after their February 24th invasion of Ukraine, a process hastened by the surrender of Kupiansk's Russia-friendly mayor. Ukrainian forces liberated the town in September, but Russia turned its artillery on Kupiansk while in retreat, destroying buildings and damaging energy and heating infrastructure. Another Russian missile strike occurred here at the end of the year. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
تتعرض المدن الأوكرانية لقصف روسي متواصل بالصواريخ والمسيّرات (غيتي)

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتحتل روسيا حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس، وسط تقديرات لمحللين عسكريين تشير إلى سيطرة موسكو على نحو 1.5% إضافية منذ بداية عام 2024.

المصدر: وكالات

