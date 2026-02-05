رايتس ووتش تتهم واشنطن وتل أبيب بقتل مئات المدنيين باليمن

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وإسرائيل بقتل مئات المدنيين في اليمن خلال عام 2025، وتحدثت عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان شهدها البلد العربي.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن "الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) والحكومة اليمنية اعتقلوا تعسفيا وأخفوا قسرا أشخاصا في المناطق التي يسيطرون عليها، من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان".

كما "شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في اليمن"، وفق تقرير نشرته أمس الأربعاء.

وخلال عامي الإبادة الجماعية بغزة التي ارتكبتها إسرائيل، شنت تل أبيب اعتداءات جوية على اليمن، بزعم استهداف الحوثيين، لكنها قصفت مواقع مدنية وبنى تحتية، بينها شركات كهرباء، وأوقعت قتلى وجرحى مدنيين.

كما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية على اليمن بدءا من 12 يناير/كانون الثاني 2024، ردا على هجمات الحوثيين على سفن في خليج عدن والبحرين الأحمر والعربي في سياق "إسناد غزة".

وأضافت المنظمة أنه "بحلول نهاية 2025، كان الحوثيون يحتجزون تعسفا 69 موظفا في الأمم المتحدة، وعشرات موظفي المجتمع المدني".

وحثت "الأطراف المتحاربة على وقف استخدامها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن تفرج عن جميع المعتقلين ظلما، وتوقف هجماتها غير المشروعة".

ودعت المنظمة الأطراف المتحاربة لأن "تلتزم بواجباتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الحصول على الغذاء والماء".

ونقلت الباحثة في المنظمة، نيكو جعفرنيا، قولها إن "اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين والمجتمع المدني لن يعالج الوضع الإنساني المزري في اليمن".

وطالبت الباحثة "الأطراف المتحاربة بالتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، والوفاء بالتزاماتها، بما يشمل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية لتحسين حياتهم".