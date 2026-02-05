9 تهم إضافية لأمريكي قتل دبلوماسييْن إسرائيليين بواشنطن

وجّه الادعاء الأميركي ‍4 تهم إضافية بالإرهاب إلى إلياس رودريغيز المتهم بقتل دبلوماسييْن إسرائيلييْن في العاصمة الأمريكية واشنطن العام الماضي، وذلك في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة 9 ‍تهم، تشمل جرائم كراهية سبق توجيهها إليه، وتصل عقوبة عدد من هذه التهم إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء لمقاطعة كولومبيا.

وقالت المدعية جانين فيريس بيرو -في بيان- إن "العقوبة الإلزامية للتهم الإضافية المتعلقة بالإرهاب تصل إلى السجن المؤبد بموجب قانون العاصمة، كما تعكس حقيقة أن هذا الفعل ‌كان في الواقع عملا إرهابيا".

ويتهم الادعاء رودريغيز (31 عاما) بإطلاق النار على أشخاص في 21 مايو/أيار 2025، خلال مغادرة فعالية نظمتها ‌اللجنة اليهودية الأمريكية الناشطة في مكافحة معاداة ‌السامية وفي دعم إسرائيل.

ووفقا للادعاء، فقد أطلق رودريغيز حوالي 20 طلقة بينما كان يردد "الحرية لفلسطين"، وقُتل في الهجوم كل من يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة ‍لين ميلجريم (26 عاما)، اللذان كانا يعملان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

يذكر أن إلياس رودريغيز كاتب وباحث أميركي من مدينة شيكاغو، تخصص في توثيق سِيَر القادة الأميركيين من أصول أفريقية، وكان عضوا في حزب الاشتراكية والتحرير أحد أحزاب أقصى اليسار.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رودريغيز استهدف الضحايا من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات، وأنه قال "فعلت ذلك لأجل غزة"، ولم يفر من موقع الحادث، بل انتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف.

وبعد الهجوم، أوضحت شرطة العاصمة أن سجل رودريغيز خال من أي سوابق تجعله مراقَبا من أجهزة إنفاذ القانون، وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أن المشتبه فيه "تصرف بشكل منفرد، ولا معلومات عن عمله ضمن تنظيم معين".