تضارب حول اعتقال إليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا

أفاد مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ‍باعتقال وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب الحليف المقرب من الرئيس المعتقل في أمريكا نيكولاس مادورو في فنزويلا أمس الأربعاء، في إطار عملية مشتركة بين السلطات الأمريكية والفنزويلية، لكن محاميه نفي اعتقاله.

وتوقع ‌المسؤول الأمريكي تسليم صعب (54 عاما) إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت لاحق أمس نقلت صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية عن لويجي يوليانو محامي صعب نفيه القبض عليه ووصفه لهذه الأنباء بأنها "كاذبة". كما نفى صحفيون موالون للحكومة الفنزويلية أن يكون قد تم إلقاء القبض على صعب.

وسيمثل الاعتقال إن تأكّد تطورا دراماتيكيا بعد شهر من إلقاء قوات ‌أمريكية القبض على مادورو نفسه في كاراكاس.

وسيعني ذلك مستوى جديدا من التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ‍والفنزويلية في عهد حكومة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز التي كانت نائبة مادورو.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت رودريغيز إقالة أليكس صعب، من منصب وزير الصناعة.

واعتقل صعب -المولود في كولومبيا- في الرأس الأخضر عام 2020 ‍واحتجز في الولايات المتحدة أكثر من 3 سنوات بتهمة الرشوة، قبل أن يحصل على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.

وجرت مبادلته في ديسمبر/كانون الأول 2023 بـ10 أمريكيين كانوا مسجونين في فنزويلا، في عملية وصفها مادورو بأنها "انتصار".

وعزز رجل الأعمال الكولومبي الأصل بشكل ملحوظ العلاقات النفطية بين فنزويلا وإيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، وعينه مادورو وزيرا للصناعة في ديسمبر/كانون الأول 2024.