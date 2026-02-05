ترمب يرفض تزكية أي خليفة جمهوري ويُبقي باب الترشح لولاية ثالثة مفتوحا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخاذ موقف في الجدل الدائر بشأن ممثل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، إذ يسعى نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى الترشح باسم الحزب الجمهوري.

وخلال لقاء عبر قناة "إن بي سي نيوز" الأربعاء، أجاب ترمب بشأن إمكانية أن يكون رئيسا لولاية ثالثة في عام 2029 قائلا "لا أدري".

فانس وروبيو بورقة اقتراع واحدة

وقال ترمب إنه سيميل إلى دعم خليفة له، وأضاف عندما سُئل عن فانس وروبيو "أمامنا 3 سنوات. كما تعلمون، لدي شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما".

وقال فانس، وهو سيناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع ترمب بشأن إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في حين تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب الجمهوري بأن روبيو، وهو ‍سيناتور سابق من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عام 2016 وخسر أمام ترمب، قد يسعى مجددا للترشح.

وكثيرا ما يتحدث ترمب ‌عن ضرورة ترشح الرجلين معا على ورقة اقتراع واحدة، إذ وصفهما بأنهما يتمتعان بذكاء عال للغاية.

لكنه قال في إشارة محتملة إلى روبيو -حسب رويترز- "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلا من الآخر".

ترمب رئيسا للمرة الثالثة

ووسط رفضه الانحياز إلى أحد المسؤوليْن، لوح ترمب أثناء لقائه في "إن بي سي نيوز" مرة أخرى بفكرة الترشح لولاية ثالثة "غير دستورية".

وترمب الذي شغل ولاية أولى من 2017 حتى 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025 تحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

كذلك، فإن الرئيس الجمهوري عرض مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة "ترمب 2028″، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إعلان

وسبق أن صرح ستيف بانون، كبير الإستراتيجيين السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس الحالي، بوجود خطة جاهزة لترمب لتأمين ولاية ثالثة في عام 2028.

ويمنع التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة أي شخص من تولي الرئاسة للمرة الثالثة، وينص على أنه لا يُمكن انتخاب أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 4 سنوات.

وفي إطار متصل، اتهم الرئيس الأمريكي -أثناء مقابلته- الديمقراطيين بأنهم يعتزمون التلاعب بالانتخابات، مشيرا إلى أنهم لا يرغبون في تطبيق نظام تحديد هوية الناخبين، مشددا: "لا يمكننا السماح بالغش في الانتخابات".