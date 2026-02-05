بالعزف على العود.. أب سوداني يتواصل مع ابنته المعاقة

في منزل متواضع بمدينة كوستي، جنوبي السودان، تعيش داليا قصة مختلفة عن كل ما يحيط بها. إذ تعاني من تأخر في النمو وتشوهات خلقية وُلدت بها جعلتها امرأة في جسد طفل، مع إعاقة حركية تمنعها من التعبير بالكلمات أو الحركة الطبيعية.

تقوم داليا، (21 عاما)، بحركات متشنجة وتصدر أصواتا غير مفهومة للغرباء، لكن والدها أبو بكر قال للجزيرة إنها لغة كاملة يقرأ بها مشاعر ابنته ويفهم من خلالها لحظات فرحها وشعورها بالطمأنينة.

وأضاف أنه لاحظ منذ ولادة داليا أنها تختلف عن باقي الأطفال، موضحا: "لم تكن تتحرك أو تصرخ مثل بقية الأطفال، وبعد 3 سنوات فقط عرفنا حقيقة مرضها".

ورغم ثقل التشخيص، لم يتعامل أبو بكر مع حالة ابنته بوصفها عبئا، بل أكد أنه يعتبرها نعمة، مضيفا: "داليا نعمة من الله، وأحمده عليها في كل وقت".

ووجد الأب في الموسيقى وسيلة تواصل خاصة مع ابنته، فهو يعزف على أوتار العود ويغني لها، فتتغير ملامحها وتتحرك بطريقة يفهمها وحده.

ويوضح مبتسما: "داليا تتفاعل مع عزف العود، وأنا أعزف لأجلها فقط، حتى تكون سعيدة". ومع كل نغمة، تتحول الموسيقى إلى جسر روحي بين أب وابنته، يعوضها عن الكلمات التي لم تنطق بها يوما.

ومن تجربته، يوجّه أبو بكر رسالة إلى كل الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في ظروف مشابهة، قائلا: "أوصي كل من لديه حالة مثل داليا أن يحمد الله على هذه النعمة، فهؤلاء الأبناء هبة، حتى وإن كانت قاسية في نظر البعض".

هكذا، وسط بساطة المكان وثقل المعاناة، تصرّ هذه العائلة على صناعة معنى آخر للحياة، عنوانه الصبر والحب والموسيقى.