المستشار الألماني يصل الرياض في بداية جولة خليجية

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس -مساء الأربعاء- إلى العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولة ستقوده إلى الدوحة وأبو ظبي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن المستشار الألماني التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض وأجريا محادثات، دون أن تورد تفاصيل أكثر.

وقالت الوكالة إن المستشار الألماني والوفد المرافق له وصلوا إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، دون أن تحدد مدة الزيارة.

وفي الاثنين الماضي، ذكر موقع التلفزيون الألماني الحكومي أن ميرتس سيبدأ الأربعاء جولة تشمل السعودية وقطر والإمارات، بهدف بحث التعاون في قطاعيْ الطاقة والأسلحة.

وقبيل مغادرته إلى العاصمة السعودية، أعلن ميرتس رغبته في تعميق الشراكة الإستراتيجية مع منطقة الخليج، وذلك "نظرا لما تحظى به من أهمية اقتصادية وسياسية".

وصرح ميرتس في برلين مساء الأربعاء: "نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في زمن تزداد فيه هيمنة القوى العظمى على السياسة. سنتمكن من حماية وتعزيز حريتنا وأمننا وازدهارنا على المدى الطويل بشكل أفضل إذا توافرت لدينا مثل هذه الشراكات".

وأشار إلى أن هؤلاء الشركاء قد لا يتقاسمون مع ألمانيا جميع القيم والمصالح، "لكنهم يشاركوننا في إدراك أننا بحاجة إلى نظام نعتمد فيه على التفاهمات والتعامل مع بعضنا بعضا باحترام".

ورأى ميرتس أن الشراكة مع دول الخليج تفتح المجال لألمانيا لتنويع سلاسل توريد النفط والغاز.