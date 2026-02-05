العقوبة القصوى.. السجن مدى الحياة لمدان بمحاولة اغتيال ترمب في فلوريدا

قضت محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا الأمريكية -اليوم الأربعاء- بالسجن مدى الحياة على رايان روث (59 عاما)، المدان بمحاولة اغتيال دونالد ترمب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية التي أعادت ترمب إلى البيت الأبيض.

تفاصيل الحكم

وأصدرت القاضية إيلين كانون العقوبة القصوى بحق روث، موضحة أن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، مشيرة إلى أنها تسعى بذلك إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلا" قد يرتكبها المدان.

وجاء الحكم استجابة لتوصية الادعاء العام الذي شدد -في مذكرة للمحكمة- على أن جرائم روث "تستوجب -بلا شك- السجن مدى الحياة"، لكونه خطط للاغتيال على مدى عدة أشهر، وكان مستعدا لقتل أي شخص يقف في طريقه، ولم يعبر عن أي ندم أو أسف.

وكانت هيئة محلفين قد أدانت روث في سبتمبر/أيلول الماضي بخمس تهم جنائية، شملت محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وثلاث تهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية، وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة عمل ضابط اتحادي أثناء اعتقاله.

كواليس المحاكمة

وعقب صدور الحكم مباشرة، حاول روث طعن نفسه بقلم داخل قاعة المحكمة، إلا أن حراس الأمن تدخلوا ومنعوه.

وكان المدان قد تولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة رغم عدم أهليته قانونا، ونفى في أوراق المحكمة اعتزامه قتل ترمب، مدعيا أن المحلفين جرى تضليلهم بشأن وقائع القضية بسبب عدم قدرته على تقديم دفاع قانوني مناسب.

كما طلب روث من القاضية تخفيف العقوبة إلى السجن 27 عاما، مُبْديًّا استعداده للخضوع لعلاج نفسي من اضطراب في الشخصية داخل السجن، مؤكدا أنه لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترمب أو أي شخص آخر.

ملابسات الحادثة

وتعود وقائع القضية إلى 15 سبتمبر/أيلول 2024، حين رصد عملاء الخدمة السرية روث مختبئا في أحراش على بعد بضع مئات من الأمتار من مكان كان يلعب فيه ترمب الغولف، في النادي الذي يحمل اسمه في "ويست بالم بيتش".

وكان روث يحمل بندقية هجومية نصف آلية، وفرَّ هاربا من مكان الواقعة تاركا سلاحه قبل أن تلقي السلطات القبض عليه لاحقا.

يذكر أن هذه كانت المحاولة الثانية لاغتيال ترمب خلال حملته الانتخابية، حيث نجا بأعجوبة من محاولة سابقة في 13 يوليو/تموز 2024 خلال تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا، حين أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) عدة رصاصات أدت إلى إصابة ترمب في أذنه قبل أن يقتله عناصر الخدمة السرية.

واعتُبرت تلك الحادثة لحظة مفصلية في الحملة الانتخابية بعد انتشار صور ترمب -والدم يسيل على وجهه ويده مرفوعة- في أنحاء العالم.