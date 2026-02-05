الصين تأسف لانتهاء العمل بـ"نيو ستارت" وتدعو واشنطن وموسكو لحوار إستراتيجي

أعربت الصين -اليوم الخميس- عن أسفها لانتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" وهي آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا التي أبرمت بينهما عام 2010.

وحثت وزارة الخارجية الصينية واشنطن على استئناف الحوار مع موسكو بشأن "الاستقرار الإستراتيجي"، مضيفة أن الصين لن تشارك في محادثات الحد من الأسلحة النووية، لأن ترسانتها النووية ليست بحجم تلك الأمريكية.

وقالت الخارجية الصينية إن بكين "تعارض إقدام أي دولة على تشكيل مجموعات صغيرة تهدف لعرقلة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي".

من جانبها، أعلنت روسيا أنها منفتحة على مسارات دبلوماسية لتحقيق الاستقرار، وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان لها أمس الأربعاء- "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستتصرف "بحكمة ومسؤولية" في المجال النووي.

في المقابل، التزمت واشنطن الصمت إلى حد كبير بشأن خطواتها القادمة، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ليس لديه إعلان في الوقت الراهن، مع الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب سيتحدث لاحقا، من دون تحديد موعد، مؤكدا رغبة الولايات المتحدة في إشراك الصين في أي مناقشات، نظرا لمخزونها النووي المتزايد بسرعة.

وبنهاية أمس الأربعاء وحلول اليوم الخميس، انتهى أجل المعاهدة، مما يمثل نهاية أكثر من نصف ‌قرن من القيود على ‌الأسلحة النووية الإستراتيجية لكلا الجانبين.

وبانتهاء المعاهدة، فُتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضبابية في المجال النووي العالمي وسط مخاوف من سباق تسلح محتمل.

وفي ردود فعل دولية، دعا البابا ليو الـ14 إلى "منع سباق تسلح جديد"، مؤكدا ضرورة استبدال "منطق الخوف وعدم الثقة بأخلاقيات مشتركة"، أما الأمم المتحدة فدعت للتوصل إلى إطار بديل.

إعلان

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، انتهاء المعاهدة "لحظة حرجة للسلم والأمن الدوليين"، وحث روسيا والولايات المتحدة على التفاوض دون تأخير بشأن إطار جديد للحد من التسلح النووي.

وتعد معاهدة "نيو ستارت" -التي وقعت عام 2010- آخر اتفاق للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، إذ كانت تحدد لكل طرف سقفا يصل إلى 800 منصة إطلاق و1550 رأسا نوويا إستراتيجيا منتشرا، مع آليات تحقق متبادلة.