السودان.. ترمب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب وبريطانيا تفرض عقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الخميس- إن إدارته تعمل بجد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان، في حين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 6 أفراد يشتبه في ارتكابهم فظائع في هذه الحرب.

وأكد ترمب -في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "الإفطار الوطني التقليدي للصلاة" بواشنطن الذي ينظم في أول خميس من فبراير/شباط سنويا- أن إدارته باتت قريبة جدا من إنهاء الحرب في السودان.

وادعى الرئيس الأمريكي أن الصراع الدائر في السودان سيكون الحرب التاسعة التي ينهيها، وقال "حتى الآن أنهيت 8 حروب، والآن نعمل بجد لإنهاء الحرب في السودان، ونحن قريبون جدا من هذا الهدف، وهذه الحرب ستكون التاسعة التي ننهيها".

وشدد ترمب على ضرورة إنهاء الحروب الدائرة من أجل إحلال السلام في العالم، في وقت تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وزعم ترمب أن منطقة الشرق الأوسط حل عليها السلام بعد فترة طويلة، مشيرا في هذا السياق إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال "في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهيت الحرب في غزة وأنقذت حياة آلاف الأشخاص، والآن حل السلام على الشرق الأوسط".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار نظريا حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدأتها إسرائيل -في أكتوبر/تشرين الأول 2023- واستمرت عامين، وأسفرت عن نحو 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع شمل نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

عقوبات بريطانية

وأعلنت الحكومة البريطانية -اليوم الخميس- أنها فرضت عقوبات على 6 أفراد يشتبه في ارتكابهم فظائع في حرب السودان، أو في تأجيج الصراع عبر توريد مرتزقة وعتاد عسكري.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر التي زارت الحدود بين السودان وتشاد هذا الأسبوع "نحتاج بشكل عاجل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى مرور آمن لوكالات الإغاثة الإنسانية كي تتمكن من الوصول إلى جميع المحتاجين".

وأضافت كوبر في بيان "من ‌خلال هذه العقوبات سنسعى إلى تفكيك آلة الحرب لدى من يرتكبون أو يستفيدون من العنف الوحشي في السودان".

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراءات استهدفت قادة كبارا في كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وهم: أبو عاقلة محمد كيكل القائد السابق ‌في قوات الدعم السريع والقائد الحالي لقوات درع السودان الموالية للجيش، وقائد ميداني في قوات الدعم السريع يدعى حسين برشم، والمستشار المالي لقوات الدعم السريع مصطفى إبراهيم عبد النبي محمد.

كما شملت العقوبات أيضا 3 شخصيات كولومبية لدورها في تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب الدعم السريع، وهم أندريس كيخانو بيسيرا، وكلوديا فيفيانا أوليفيروس، وماتيو أندريس دوكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن -الخميس الماضي- فرض عقوبات على 7 سودانيين، بينهم القوني حمدان دقلو شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، وذلك لدورهم في ارتكاب "انتهاكات" في البلاد.