الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن المنطقة الثانية التابعة للقوة البحرية في الحرس الثوري أوقفت ناقلتي نفط لتهريب الوقود في مياه الخليج، من دون تحديد جنسية طاقميهما أو العَلم الذي ترفعانه.

وذكرت وكالة تسنيم أنه تم ضبط أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على متن السفينتين، كما جرى تسليم 15 من أفراد الطاقم الأجانب إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوكالة أن الحرس الثوري احتجز الناقلتين قرب جزيرة فارسي الإيرانية في الخليج، وأضافت أن الناقلتين "كانتا تُستخدمان في عمليات تهريب منذ أشهر، وجرى التعرّف عليهما واعتراضهما بعد عمليات مراقبة واستطلاع واستخبارات" نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

وتستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتُعَد هذه العملية هي الأحدث في سلسلة حوادث مماثلة وقعت في الأشهر الأخيرة، حيث احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وألقت القبض على أفراد طاقمها، وفق ما ورد في وسائل إعلام رسمية إيرانية آنذاك.

وتكافح إيران، التي تعتبر أسعار الوقود فيها من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة عملتها، تهريب الوقود المتفشي برا إلى الدول المجاورة وكذلك بحرا.

ويأتي احتجاز الناقلتين وسط تصاعد التوتر في الخليج، إثر إرسال واشنطن قوة بحرية إلى المنطقة ردا -كما تقول- على استخدام طهران العنف ضد المحتجين.