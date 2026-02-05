وزير الخارجية البرازيلي يدعو لنظام دولي جديد عبر إصلاح الأمم المتحدة

شدد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في مقابلة خاصة مع الجزيرة على ضرورة الوصول إلى نظام دولي جديد مبني على إصلاح المنظمات الدولية القائمة، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأكد وزير الخارجية البرازيلي أن إصلاح النظام الدولي بات أمرا لا يمكن التنازل عنه.

وفي ما يتعلق بالشأن الفنزويلي، جدد وزير الخارجية البرازيلي استنكار استخدام القوة لإزاحة الرئيس، معتبرا ذلك سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وشدد على أن أي انتقال سياسي في فنزويلا يجب أن ينبع من الشعب نفسه.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترمب بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام".

واستنكر لولا دا سيلفا في خطاب إنشاء مجلس السلام، قائلا إنه "بدلا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترمب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد".

وأعرب الرئيس البرازيلي عن أسفه لأن "ميثاق الأمم المتحدة يُمزق"، معلنا أنه أمضى "أسبوعا يتصل بكل دول العالم" في محاولة "لإيجاد سبيل للالتقاء" والدفاع عن النظام متعدد الأطراف.

كما انتقد الرئيس البرازيلي الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف لإخفاقها في منع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ رأى أن هذه الكيانات لا تؤدي عملها.