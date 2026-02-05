الإطار التنسيقي يمنح نوابه حرية اختيار رئيس العراق

دعا الإطار التنسيقي العراقي -المؤلف من أحزاب شيعية- نوابه إلى أن يكونوا أحرارا في اختياراتهم لمرشح رئاسة العراق في حال تعذر الاتفاق على مرشح واحد، مؤكدا ضرورة احترام التوقيتات الدستورية لإنهاء حالة التعطيل السياسي.

وقال الإطار التنسيقي -في بيان صادر عن دائرته الإعلامية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه عقد اجتماعه الدوري مساء الأربعاء لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وبحث تطورات المرحلة الراهنة.

وأكد البيان أن الإطار التنسيقي جدّد تأكيده أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية وفق المُدد التي نص عليها الدستور العراقي، داعيا إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة.

وشدد على أهمية أن يولي المسؤولون في إقليم كردستان اهتماما للمقترحات التي قدّمها وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطيل.

وأجَّل مجلس النواب العراقي الأحد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد موعد جديد، وسط تعمُّق الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، خاصة بين الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي).

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005، أصبح رئيس الوزراء شيعيا وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كُرديا، ورئيس مجلس النواب سُنيا، بناء على نظام محاصصة بين القوى النافذة.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، انتخب العراقيون أعضاء مجلس النواب الذين يتولون انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما، كما يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور.