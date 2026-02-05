الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات في 2026

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في اليمن، متوقعة أن يتجاوز عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 22 مليون شخص خلال عام 2026، في ظل ظروف وصفتها بأنها "مقلقة للغاية".

ونشر حساب الأمم المتحدة الخاص باليمن على منصة إكس عن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، قوله إن الأزمة الإنسانية مرشحة لمزيد من التفاقم، خصوصا في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأوضح هارنيس أن عدد المحتاجين للمساعدات بلغ خلال العام الماضي نحو 19.5 مليون شخص، مرجّحا ارتفاع هذا العدد إلى أكثر من 22 مليونا خلال العام الجاري، دون الخوض في التفاصيل.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة الإنذار بوجود عجز حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم المساعدات المقدمة إلى السكان المتضررين.

ويشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 حالة تهدئة نسبية للحرب المستمرة منذ قرابة 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي تسيطر على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدت الحرب إلى تدمير واسع في مختلف القطاعات الحيوية، متسببة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.