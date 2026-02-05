اعتقال نائب تونسي وجه انتقادات للرئيس سعيد

اعتقلت الشرطة التونسية الأربعاء عضو البرلمان النائب أحمد السعيداني الذي تحول إلى منتقد شرس للرئيس قيس سعيد.

وأعلن النائب التونسي بلال المشري -مساء الأربعاء- أنه تم توقيف زميله السعيداني من قبل السلطات الأمنية دون توضيح الأسباب، بينما لم يصدر عن السلطات أي تأكيد رسمي بشأن الاعتقال.

وعُرف ⁠السعيداني -في الآونة الأخيرة- بانتقاده الشرس للرئيس قيس سعيد، وسخر الثلاثاء ‌-في تدوينة على فيسبوك- من الرئيس واصفا ‌إياه بأنه "القائد الأعلى ‌للصرف ⁠الصحي وتصريف مياه الأمطار"، منتقدا غياب أي إنجازات ‌لسعيد.

يذكر أن السعيداني عضو في الكتلة البرلمانية التابعة للخط الوطني السيادي (التي تضم 15 نائبا من مجموع 161 نائبا)، وهو ينشر باستمرار تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، ينتقد فيها سياسات سلطات بلاده وتصريحات الرئيس قيس سعيد.

وكان الرئيس سعيد حمّل -في 21 يناير/كانون الثاني الماضي- "الفساد" مسؤولية الفيضانات، داعيا إلى محاسبة المسؤولين.

وقبل أسبوعين، شهدت تونس تقلبات جوية حادة أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، كما تسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدة مدن، مما أدى إلى شلل في حركة النقل وتعليق الدراسة في عدد من الولايات، وسط تدخلات ميدانية لفرق الحماية المدنية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية عندما بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.